WM 2026 Form soll her: Van Nistelrooy kehrt als Co-Trainer zu Oranje zurück

Der frühere Weltklasse-Stürmer Ruud van Nistelrooy kehrt in die niederländische Nationalmannschaft zurück, um als Co-Trainer von Bondscoach Ronald Koeman zu agieren. Ab dem 1. Februar wird der 49-Jährige die Oranje auf die bevorstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada vorbereiten. Van Nistelrooy sieht die Aufgabe als große Ehre und Herausforderung. Dies ist bereits sein dritter Anlauf als Trainer bei Oranje.

Ruud van Nistelrooy übernimmt Co-Trainer-Position

Wie der niederländische Fußball-Verband KNVB am Freitag bekannt gab, wird Ruud van Nistelrooy in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft als Co-Trainer tätig sein. Der ehemalige Stürmer, der für Clubs wie Real Madrid und Manchester United auf Torejagd ging, wird ab dem 1. Februar 2024 Teil des Trainerstabs sein. „In dieser Rolle zu Oranje zurückzukehren und die Niederlande mit diesem Stab und dieser talentierten Spielergruppe zu vertreten, ist für mich eine große Ehre und eine wunderbare Herausforderung“, zitiert der KNVB van Nistelrooy.

Erfahrungen als Co-Trainer

Van Nistelrooy bringt bereits wertvolle Erfahrungen aus seinen vorherigen Tätigkeiten mit. Er war während der EM 2021 als Co-Trainer aktiv und hatte zuvor von 2014 bis 2016 als Assistent fungiert. Seine Rückkehr in die Nationalmannschaft zeigt das Vertrauen des Verbands in seine Fähigkeiten und Erfahrungen, um die Oranje auf die große Bühne der WM vorzubereiten.

Erfolgreiche Qualifikation der Niederländer

Die niederländische Nationalmannschaft hat sich erfolgreich für die WM qualifiziert und marschierte ungeschlagen durch ihre Qualifikationsgruppe. In Gruppe F trifft das Team auf Japan und Tunesien, während die letzten Plätze von Polen, der Ukraine, Schweden und Albanien noch umkämpft sind. Die Erwartungen sind hoch, insbesondere nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der WM 2022 gegen den späteren Weltmeister Argentinien.

Rückblick auf die Karriere von van Nistelrooy

Als Spieler bestritt Ruud van Nistelrooy 70 Länderspiele für die niederländische Nationalmannschaft und erzielte dabei 35 Tore. Seine beeindruckende Karriere und seine Erfolge auf Vereins- sowie Nationalmannschaftsebene machen ihn zu einer schillernden Figur im niederländischen Fußball. Mit seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft als Co-Trainer soll er nun die nächste Generation von Talenten auf dem Weg zur Weltmeisterschaft unterstützen.