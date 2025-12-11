DFB-Fans: WM 2026 Finale Tickets für 3580 Euro – Aktuelle Preisinformationen

Die Ticketpreise für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sind für viele DFB-Fans kaum tragbar. Mindestens 155 Euro für das 1.Deutschlandspiel gegen Curacao und exorbitante 3580 Euro für das WM-Finale stehen im Raum. Die Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE) zeigt sich empört über die “horrenden” Preise und fordert die FIFA auf, den Ticketvertrieb über nationale Verbände sofort zu stoppen.

FSE kritisiert Ticketpreise für die WM 2026

Die Fanvertretung FSE hat am Donnerstag vehement gegen die hohen Ticketpreise für die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko protestiert. Die nächste Verkaufsphase für die begehrten Eintrittskarten hat bereits begonnen, doch die Kosten sind für viele Fans unerschwinglich. FSE bezeichnete die aktuellen Preise als einen “ungeheuren Verrat an der Tradition der Weltmeisterschaft”, da treue Anhänger ihrer Nation kaum Zugang zu einer erschwinglichen Ticketkategorie erhalten würden.

Preise und Kontingente für DFB-Fans

Für das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao am 14. Juni 2026 in Houston stehen dem DFB insgesamt 4307 Tickets zur Verfügung, jedoch sind nur 2153 Karten in der günstigsten Preiskategorie erhältlich. Die teuersten Tickets für dieses Auftaktspiel kosten bereits 430 Euro. Auch die Tickets für die anschließenden Spiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador sind kaum günstiger und variieren zwischen 190 und 600 Euro.

Exorbitante Preise für das Finale

Besonders abschreckend sind die Preise für das mögliche Finale am 19. Juli 2026. Dabei müssen DFB-Fans mit Kosten zwischen 3580 und 7430 Euro rechnen. Während der ersten Verkaufsphasen hat die FIFA bereits fast zwei Millionen Tickets verkauft, doch auf dem Ticketweiterverkaufsmarkt sind die Preise teils ins Unermessliche gestiegen. Die FIFA rechtfertigt diese Entwicklung mit den gängigen Trends in der nordamerikanischen Sportindustrie und betont, dass alle Einnahmen reinvestiert würden, um den Fußball weiter zu fördern.

FIFA steht unter Druck

Die FIFA sieht sich aufgrund der massiven Proteste der Fans unter Druck, eine Überprüfung der Ticketpreise und der Verteilung der Kategorien durchzuführen. FSE verlangt umfassende Gespräche mit allen Beteiligten, um sicherzustellen, dass die Stimme der Fans Gehör findet und die WM nicht nur für wohlhabende Anhänger zugänglich ist.