WM 2026 Finale erstmals mit Halbzeitshow & Coldplay – Super Bowl als Inspiration

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird es im Finale am 19. Juli erstmals eine Halbzeitshow geben. FIFA-Präsident Gianni Infantino bestätigte den Schritt beim Semafor World Economy Summit in Washington. Austragungsort des historischen Spiels ist das MetLife Stadium in New Jersey.

Coldplay gestaltet das Programm

Für die musikalische Ausrichtung sorgt die britische Erfolgsband Coldplay um Frontmann Chris Martin. Infantino erklärte, dass die Band die Halbzeitshow kuratieren werde; auf der Bühne sollen zudem mehrere Künstler auftreten. Welche Namen dabei konkret mitwirken, hält der Weltverband bislang noch unter Verschluss.

Gegenüber den Medien kündigte Infantino groß an: Es wird die grösste Show der Welt. Fantastisch .

Inspiration vom Super Bowl

Als Vorbild dient FIFA dabei ein internationales Großereignis wie der Super Bowl, dessen Halbzeitshow jedes Jahr weltweit Millionen Zuschauer fesselt. Die Idee für eine solche Einlage bei einer Fußball-WM war bereits 2024 erstmals Thema und wird nun Wirklichkeit.

Mit der Premiere will die FIFA den Finaltag über den Sport hinaus zu einem kulturellen Ereignis machen und ein noch breiteres Publikum erreichen. Infantino stellte zudem in Aussicht, dass die Endrunde in den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko mit einer Vielzahl internationaler Stars aufwarten werde. Die WM 2026 soll damit nicht nur sportlich, sondern auch kulturell neue Maßstäbe setzen.