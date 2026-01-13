WM 2026: FIFA lässt Wettanbieter WM-Spiele streamen – Wer macht das Rennen in Deutschland?

Die FIFA hat einen wegweisenden Vertrag mit dem Datenanbieter Stats Perform geschlossen, der es Wettanbietern ermöglicht, WM-Spiele zu streamen. Dieser Schritt markiert die Ernennung von Stats Perform als ersten offiziellen weltweiten Anbieter von Wettdaten und Wettstreamingrechten. Die Maßnahmen betreffen sowohl die Männer-WM 2026 in Nordamerika als auch die Frauen-WM 2027 in Brasilien und zeigen die zunehmende Verflechtung von Fußball und Wettindustrie. Ob die deutschen Wettanbieter davon auch profitieren, ist derzeit noch ungewiss.

Stats Perform als offizieller Partner der FIFA

Die FIFA gab am Montag bekannt, dass Stats Perform ab sofort als erster offizieller weltweiter Anbieter von Wettdaten und Wettstreamingrechten fungiert. Das Unternehmen mit Sitz in Chicago wird offizielle Daten aus den FIFA-Wettbewerben an lizenzierte Wettanbieter verteilen. Diese dürfen dann nicht nur die Wettdaten nutzen, sondern auch Livestreams von FIFA-Turnieren anbieten. Die Vertragslaufzeit beträgt vier Jahre, die genauen finanziellen Details wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Streamingrechte für große Turniere

Die Vereinbarung ist besonders relevant für die kommenden großen Turniere, darunter die Männer-WM 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, sowie die Frauen-WM 2027 in Brasilien. Während Wettanbieter nun Zugang zu Live-Streams erhalten, werden die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ebenfalls 60 Spiele der WM 2026 live übertragen, einschließlich aller Partien der deutschen Nationalmannschaft.

Wachstum der Glücksspielindustrie und Spielerschutz

Im Jahr 2023 erreichte der Umsatz der deutschen Glücksspielindustrie im regulierten Bereich 63,5 Milliarden Euro, was einer signifikanten Steigerung von 19,5 Prozent entspricht. Diese Entwicklung wirft Fragen zum Spielerschutz auf, da die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen warnt, dass 4,55 Millionen Erwachsene in Deutschland süchtig oder gefährdet sind. Die FIFA führt in ihrer Mitteilung an, dass die Wettdaten ultraschnell bereitgestellt werden, was die Problematik von Live-Wetten verstärkt.

Der Glücksspielstaatsvertrag von 2021 hat die Werbung für Glücksspiel und Sportwetten legalisiert. Dies hat dazu geführt, dass sowohl die UEFA als auch nationale Verbände wie die DFL und der DFB aktiv mit Wettanbietern kooperieren. Der DFB betont, dass er ausschließlich mit lizenzierten Anbietern zusammenarbeitet, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Die FIFA scheint nun ebenfalls in diesem Bereich eine bedeutende Einnahmequelle zu identifizieren.