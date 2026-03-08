WM 2026: FIFA erlaubt Werbepausen während dem Spiel – aber setzt Grenzen

Bei der WM 2026 erlaubt die FIFA den übertragenden Sendern offenbar Werbepausen während dem Spiel – allerdings mit klaren Grenzen. Auslöser sind verordnete Trinkpausen je zur Hälfte jeder Halbzeit, mit denen der Verband der Hitze in den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko begegnen will. Laut einem Bericht von The Athletic bieten diese Unterbrechungen neue Möglichkeiten für Werbeblöcke und zusätzliche Werbeeinnahmen der Rechteinhaber. Gleichzeitig legt die FIFA genaue Vorgaben fest, wann Werbung starten darf und wann die Übertragung wieder live sein muss.

Werbeblöcke während dem Spiel: Regeln und Zeitfenster

Die FIFA informiert demnach die Übertragungsstationen, dass sie während der Trinkpausen Werbung ausstrahlen dürfen, statt das Livebild der Pause zu zeigen. Die Werbepause darf nicht innerhalb von 20 Sekunden nach dem Pfiff des Schiedsrichters zur Spielunterbrechung beginnen und die Sender müssen mehr als 30 Sekunden vor der Spielfortsetzung wieder live auf Sendung sein. Kombiniert ergibt das für jede Trinkpause ein Sendezeitfenster von insgesamt zwei Minuten und zehn Sekunden, das theoretisch für Werbeblöcke genutzt werden kann. Solche kurzen Spots während Spielunterbrechungen kennen US-Sportfans bereits aus NFL und NBA-Übertragungen.

Hintergrund: Trinkpausen gegen Sommerhitze in Nordamerika

Die eingeführten Trinkpausen sollen die Belastung durch hohe Temperaturen in den Sommermonaten verringern, da die WM-Spiele in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden. FIFA und Organisatoren wollen damit Spielerwohlfahrt und Wettkampfintensität sicherstellen, ohne den Spielrhythmus unnötig zu stören. Die Regelung zu den Pausen bildet zugleich die Grundlage für alle folgenden Vorgaben zu Sendeunterbrechungen und Werbeeinblendungen. Fernsehsender und Rechteinhaber müssen ihre Sendeplanung an diese Zeitfenster anpassen.

Senderoptionen: Werbung, Studioanalyse oder Live-Bild

Die TV-Sender sind laut Bericht nicht verpflichtet, die zur Verfügung stehende Zeit für Werbung zu nutzen; sie können alternativ in die Studiokommentare zurückschalten oder die Trinkpause live zeigen. Für Rechteinhaber und Vermarkter eröffnen die Pausen dennoch neue Erlösquellen, weil zusätzliche Werbeplätze buchbar wären und Sendezeitfenster besser vermarktet werden können. Gleichzeitig begrenzen die zeitlichen Auflagen der FIFA das maximale Werbepotenzial pro Unterbrechung und beeinflussen damit die Planung von Sponsoren- und Marketingmaßnahmen. broadcasters müssen künftig zwischen redaktioneller Analyse, Live-Berichterstattung und monetärer Nutzung der Pausen abwägen.