WM 2026 Favoriten & Chancen – Wer gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026?

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verspricht spannende Begegnungen und hochkarätigen Fußball. Während Titelverteidiger Argentinien versucht, den Pokal zu verteidigen, stehen auch andere Nationen bereit, um ihre Chancen auf den Weltmeistertitel zu nutzen. Wir werfen einen Blick auf die Topfavoriten und einige Außenseiter, die für Überraschungen sorgen könnten. Unsere Einschätzungen basieren auf aktuellen Wettquoten und den jüngsten Leistungen der Teams.

Deutschland: Die DFB-Elf auf dem Weg zur Revanche

Fangen wir mit Deutschland an: Die Erinnerungen an den WM-Sieg 2014 sind in Deutschland lebendig, und das Team von Trainer Julian Nagelsmann träumt von einem weiteren Titel, dem fünften Weltmeisterstern. Nach einer guten EM 2024 und einer knappen Niederlage gegen Spanien in der K.O.-Phase gilt Deutschland mit einer Titelchance von 30% als Mitfavorit. Mit einer talentierten jungen Achse, die auch über die WM hinaus für Aufsehen sorgen könnte, bleibt die DFB-Elf ein ernstzunehmender Anwärter.

Spanien: Der amtierende Europameister als Topfavorit

Die spanische Nationalmannschaft hat sich nach ihrem Triumph bei der EM 2024 in Deutschland als einer der Hauptanwärter auf den WM-Titel etabliert. Mit beeindruckenden Siegen gegen Deutschland, Frankreich und England in der K.O.-Phase hat die Furia Roja das Potenzial, auch in Übersee zu glänzen. Ihre Wettquote liegt aktuell zwischen 5,50 und 5,75, was ihre Chancen auf den Titel unterstreicht. Trainer Luis de la Fuente hat ein starkes Team, das sich auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit stützen kann, um den WM-Pokal erneut zu gewinnen.

England: Die Three Lions auf der Jagd nach dem zweiten Titel

Die englische Nationalmannschaft, die seit 1966 auf ihren zweiten Weltmeistertitel wartet, hat unter Thomas Tuchel an Stärke gewonnen. Trotz einer enttäuschenden Finalniederlage bei der Euro 2024 sind die Three Lions nun bereit, in der WM 2026 anzugreifen. Die Kombination aus erfahrenen Spielern wie Harry Kane und aufstrebenden Talenten wie Jude Bellingham macht England zu einem ernsthaften Konkurrenten. Die Wettquoten für England liegen bei etwa 45% und zeigen das Vertrauen der Buchmacher in die Fähigkeiten der Mannschaft.

Frankreich: Mbappé und der Generationswechsel

Die Equipe Tricolore steht an einem Wendepunkt. Trainer Didier Deschamps wird nach der WM 2026 seine Karriere beenden, während zahlreiche junge Talente wie Michael Olise und Rayan Cherki drängen, in die Startelf zu kommen. Kylian Mbappé bleibt der Schlüsselspieler, doch die Abhängigkeit von ihm könnte sich als Problem herausstellen. Mit einer Titelchance von 50% zählt Frankreich weiterhin zu den Favoriten, muss jedoch eine neue Teamdynamik finden, um den Erfolg von 2018 zu wiederholen.

Brasilien: Tradition auf dem Weg zur Form

Brasilien, traditionell einer der Favoriten bei jeder WM, hat in der Qualifikation Schwierigkeiten gehabt und beendete die Gruppenphase nur auf dem fünften Platz. Trotzdem verfügt die Selecao über herausragende Talente wie Vinicius Junior und Raphinha. Der neue Trainer Carlo Ancelotti hat die Aufgabe, das Team zu einer Einheit zu formen. Mit einer Titelchance von 40% bleibt Brasilien ein ernstzunehmender Herausforderer, auch wenn die Konstanz derzeit fehlt.

Argentinien: Messi und der Traum vom Doppel

Nach dem Gewinn der WM 2022 in Katar will Argentinien mit Lionel Messi an der Spitze den Titel verteidigen. Trotz eines schwächeren Kaders und der Herausforderungen in der Defensive hat Trainer Lionel Scaloni die Mannschaft gut im Griff. Die Wettquoten für Argentinien stehen bei 40%, und die Hoffnung auf einen weiteren Erfolg ist groß, nicht zuletzt für Messi, der seine Karriere mit einem weiteren Titel krönen möchte.

Portugal: CR7 auf der Suche nach dem letzten großen Erfolg

Portugal geht mit dem Rückenwind des Nations League-Titels 2025 in die WM 2026. Cristiano Ronaldo, im Alter von 41 Jahren, könnte seine Karriere mit einem weiteren großen Titel krönen. Das Team hat mit Spielern wie Bruno Fernandes und Bernardo Silva eine starke Kollektivleistung vorzuweisen. Mit einer Titelchance von 30% könnte Portugal für Furore sorgen, wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpfen.

Die Niederlande: Außenseiter mit Potenzial

Die Niederlande, die mit dem EM-Titel von 1988 in die WM 2026 gehen, haben sich als Außenseiter etabliert. Nach einem starken Auftritt bei der EM 2024, wo sie im Halbfinale ausschieden, könnte das Team unter Trainer Ronald Koeman überraschen. Mit einer Titelchance von 20% und einem starken Kader, der von Virgil van Dijk und Frenkie de Jong angeführt wird, sind die Oranjes bereit, ihre Ambitionen zu zeigen.

USA: Heimvorteil für die US-Boys

Die USA hoffen, bei ihrer Heim-WM 2026 für eine Überraschung zu sorgen. Mit einem soliden Kader und Spielern wie Folarin Balogun könnten sie das Publikum mitreißen. In der Gruppe D treffen sie auf Paraguay und Australien, was die Chancen auf das Weiterkommen erhöht. Doch mit einer Titelchance von nur 5% bleibt die US-Nationalmannschaft ein Außenseiter in diesem Wettbewerb.