WM 2026 Favorit Portugal mit Rekordspieler CR7 Ronaldo im WM-Aufgebot – sein 6.Mal!

Portugal setzt bei der WM im Sommer auf seinen Rekordmann Cristiano Ronaldo. Der 41 Jahre alte Stürmer von Al-Nassr steht im 27-köpfigen Aufgebot von Nationaltrainer Roberto Martinez für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli und bestreitet damit seine insgesamt sechste WM-Endrunde. Das ist alleiniger Rekord.

Ronaldo stellt neue Bestmarke auf

Auch Lionel Messi steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme, doch Titelverteidiger Argentinien hat seinen Kader noch nicht veröffentlicht. Ronaldo ist zudem bislang der einzige Spieler der Geschichte, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Bis zum Turnierstart muss Martinez allerdings noch einen Profi aus dem Aufgebot streichen, weil vier Torhüter nominiert wurden.

PSG-Kern und prominente Lücke

Im portugiesischen Kader stehen unter anderem Nuno Mendes, Vitinha, João Neves und Goncalo Ramos vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain. Nicht dabei ist Mittelfeldmann João Palhinha, der vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist. Portugal hat bislang noch nie ein WM-Endspiel erreicht.

Der Europameister von 2016 trifft in Gruppe K auf die DR Kongo am 17. Juni in Houston, auf den WM-Neuling Usbekistan am 23. Juni ebenfalls in Houston sowie auf Kolumbien am 28. Juni in Miami.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Portugal Kader für die WM 2026

Torhüter: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)

Abwehr: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rúben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica)

Mittelfeldspieler: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Stürmer: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Mailand), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).