WM 2026 FAQ – WM-Tickets: Bundestrainer Nagelsmann & DFB kritisieren hohe Ticketpreise

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus – und seit gestern dem 11. Dezember 2025 können sich Fans der deutschen Nationalmannschaft für Tickets im offiziellen Fanblock bewerben. Das Bewerbungsfenster läuft bis zum 13. Januar 2026. Wer live dabei sein will, wenn das DFB-Team aufläuft, sollte ein paar wichtige Dinge beachten.

Bewerbungsstart, Fristen und Voraussetzungen

Die Bewerbung für WM-Tickets im deutschen Fanblock läuft ausschließlich über das FIFA-Ticketportal. Zugang erhalten nur Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft, registrierte Fanclubs und Mitglieder der kostenlosen Fanbase. Alle berechtigten Personen erhalten per E-Mail einen persönlichen Access Code, mit dem sie sich bewerben können. Der Zeitpunkt der Bewerbung innerhalb der Frist spielt keine Rolle – die Zuteilung erfolgt erst nach Ende der Bewerbungsphase.

Wichtig: Die E-Mail-Adresse im FIFA-Account muss exakt mit der beim DFB hinterlegten Adresse übereinstimmen, sonst kann die Bewerbung ungültig sein. Wer erst nach dem 07. Dezember 2025 beitritt, bekommt den Access Code verzögert – aber rechtzeitig vor Bewerbungsende.

Kritik an hohen Ticketpreisen – DFB zeigt sich unzufrieden

Die Preise für WM-Tickets sorgen bereits vor dem Start der Bewerbungsphase für Diskussionen. Der DFB selbst zeigt sich mit der Preisgestaltung durch die FIFA unzufrieden. Geschäftsführer Andreas Rettig betont, dass die Organisation aus Deutschland ohnehin mit erheblichem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden ist – umso mehr hätte man sich günstigere Ticketpreise für die Fans gewünscht.

Allerdings: Die Eintrittspreise legt ausschließlich die FIFA fest, der DFB hat darauf keinen Einfluss. Laut Rettig wurde der Verband selbst erst wenige Stunden vor Bewerbungsstart über die endgültigen Preise informiert. Um den Fans trotzdem ein gutes Erlebnis zu bieten, setzt der DFB auf umfassende Betreuung vor Ort – unter anderem durch Fanbotschaften, Fanbetreuer in den Stadien und begleitende Programme. Auch in Deutschland sollen Public-Viewing-Angebote und Fanaktionen die WM greifbar machen.

Diese Spiele stehen zur Auswahl – auch mögliche K.o.-Runden

Die DFB-Elf startet ihre WM in Gruppe E mit dem Spiel gegen Curacao (14. Juni in Houston), gefolgt von Elfenbeinküste (20. Juni in Toronto) und Ecuador (25. Juni in East Rutherford). Bewerben kann man sich nicht nur für diese drei Gruppenspiele, sondern auch direkt für alle möglichen deutschen K.o.-Spiele bis einschließlich des Finales.

Allerdings gilt: Wer Tickets für potenzielle K.o.-Spiele will, muss diese jetzt schon mit auswählen und bezahlen. Eine nachträgliche Buchung über das DFB-Kontingent wird es nicht geben. Kommt Deutschland nicht weiter, erstattet die FIFA den Ticketpreis – abzüglich möglicher Gebühren.

Ticketvergabe: Bonuspunkte, Losverfahren und Kategorien

Die Tickets werden nicht nach Schnelligkeit, sondern nach einem Mix aus Bonussystem und Losverfahren vergeben. 60 Prozent des Kontingents gehen an Fan-Club-Mitglieder mit den meisten Bonuspunkten, 40 Prozent werden unter den restlichen Mitgliedern und Fanbase-Mitgliedern verlost – Fan-Club-Mitglieder haben dabei doppelte Gewinnchancen.

Je nach Mitgliedsstatus kann man sich auf ein bis vier Tickets pro Spiel bewerben. Für Familienmitgliedschaften gibt es je nach Größe der Familie entsprechende Zugangscodes. Die Auswahl der Ticketkategorie muss direkt bei der Bewerbung erfolgen – ein Upgrade ist später nicht möglich.

Was Fans jetzt tun müssen

Wer Tickets will, muss bis spätestens 08. Januar 2026 Mitglied im Fan Club oder der Fanbase sein. Für eigenständige Fanclubs war bereits der 05. Dezember 2025 Stichtag. Wichtig ist auch, dass pro FIFA-Account nur ein Access Code eingelöst werden kann – Mehrfachbewerbungen sind ausgeschlossen.

Tickets, die nach Zuteilung nicht bezahlt werden, gehen zurück in den Verkauf – und könnten so bei internationalen Fans landen. Wer also in der deutschen Kurve stehen will, sollte alles sorgfältig vorbereiten. Alle Details und Hinweise zur Bewerbung gibt es auf den Seiten des DFB und der FIFA.

Quelle DFB