WM 2026 – Ex-FC Bayern-Talent Wanner spielt lieber für Rangnick als fürs DFB-Team

Paul Wanner hat sich anscheinend entschieden, für die österreichische Nationalmannschaft zu spielen, anstatt dem DFB-Team beizutreten. Der talentierte Spieler, der zuvor beim FC Bayern aktiv war und für die deutsche U21 Nationalmannschaft spielte, wird unter der Leitung von Ralf Rangnick auf eine mögliche Teilnahme an der WM 2026 hinarbeiten. Dies könnte seine Karriere entscheidend prägen.

Wanner wählt Österreich über Deutschland

Der 18-jährige Paul Wanner hat seine Entscheidung für die österreichische Nationalmannschaft getroffen und wird nicht mehr für das DFB-Team in Erwägung gezogen. Mit Ralf Rangnick an der Spitze der ÖFB-Elf erscheint die Chance auf eine Teilnahme an der WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA deutlich höher als unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wanner hatte zuvor eine Einladung Nagelsmanns zur DFB-Elf im Jahr 2024 abgelehnt, da er sich noch nicht bereit fühlte. Nagelsmann äußerte sich positiv über die Entscheidung des jungen Talents: „Ich fand die Absage nicht dramatisch, das wird sehr heiß gekocht. Die Aussage, die er getroffen hat, ist sehr reif und gut für 18 Jahre, dass er sich einfach noch nicht auf dem Niveau sieht.“

Österreichs Werben um das Bayern-Talent

Der österreichische Fußballverband hat bereits seit längerem um Wanner geworben. Im November 2022 nahm er an einem Training der österreichischen Nationalmannschaft teil, bevor und nach dem Lehrgang jedoch für die DFB-Junioren aktiv war. Wanner betonte, dass er die finale Entscheidung für eine A-Nationalmannschaft mit seiner Familie besprechen wolle: „Papa, Mama, ich.“ Diese Entscheidung ist für ihn von großer Bedeutung, da ein Wechsel nicht so einfach ist wie im Vereinsfußball.

Karriere bei PSV und WM-Träume

In einem Interview mit der „Sport Bild“ äußerte Wanner seinen Traum, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. „Ich träume davon, bei einer WM zu spielen – aber bis dahin will und muss ich erst einmal Woche für Woche Leistung bringen“, so der Offensivspieler. Nach einem schwierigen Start bei der PSV Eindhoven im Sommer 2025, bedingt durch eine Verletzung, hat er sich inzwischen gut eingelebt und in dieser Saison bereits zwei Tore in der Eredivisie erzielt. Wanner hat sich mittlerweile als Stammspieler etabliert und zeigt konstant gute Leistungen.

