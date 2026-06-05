WM 2026 Eröffnungsspiel: WM-Song mit Shakira bei der WM-Eröffnungsfeier

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Shakira bringt den offiziellen WM-Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erstmals live auf die Bühne. Die kolumbianische Popikone präsentiert Dai Dai gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy bei der Eröffnungsfeier vor dem WM 2026 Eröffnungsspiel am 11. Juni zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt. Auch beim WM Finale am 19.7. wird Shakira auftreten.

Premiere vor dem Anpfiff im Aztekenstadion

Wie die FIFA mitteilte, steigt die Zeremonie am Donnerstag bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff, der um 21.00 Uhr deutscher Zeit erfolgt. Die Fans erhalten schon vier Stunden vor Spielbeginn Zutritt zum legendären Aztekenstadion. Neben Shakira sind bei der Show auch weitere Künstler eingeplant, darunter Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin und Lila Downs.

Auch USA, Kanada und das Finale mit großer Show

Eröffnungsfeiern sind laut FIFA auch für die ersten Partien der weiteren Co-Gastgeber USA und Kanada vorgesehen. Außerdem wird Shakira auch beim Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford im Rahmen einer Halbzeitshow auftreten, dort gemeinsam mit Madonna und der K-Pop-Gruppe BTS. Für die 49-Jährige ist es nicht der erste WM-Auftritt: Schon 2010 in Südafrika lieferte sie mit Waka Waka (This is Africa) den offiziellen WM-Song.

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Fußballstars im Clip von Shakira und Burna Boy

Die kolumbianische Popikone holte für das Video zudem den nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy an ihre Seite. Kane präsentiert darin den Spielball, Messi jongliert gelassen mit dem Spielgerät, während Mbappé tanzt. Zu Beginn des Videos erklären Erling Haaland, Vinicius Júnior und Christian Pulisic gemeinsam: „We are ready“.

Auch im weiteren Verlauf sind die Stars um Kane noch einmal zu sehen. Der offizielle Clip zu „Dai Dai“, das auf Italienisch „Los geht’s, los geht’s“ bedeutet, erschien in der Nacht zu Sonntag