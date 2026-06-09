WM 2026 Eröffnungsspiel: Wie funktioniert die XXL-WM mit 48 Teams und dem Sechzehntelfinale?

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Mit dem Anpfiff in Mexiko-Stadt beginnt eine neue Ära: Die erste Weltmeisterschaft mit 48 Teams. Das WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika steigt am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ im Estadio Azteca und ist das allererste Spiel der XXL-WM 2026 mit 48 Nationen und 104 Spielen in den USA, in Mexiko und in Kanada. Übertragen wird der Auftakt live im Free-TV im ZDF (sportstudio live ab 17:15 Uhr), bei MagentaTV und im Gratis-Stream bei Joyn.

Mexiko gegen Südafrika: Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV

WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika im Überblick Angabe Detail Spiel Mexiko gegen Südafrika (WM 2026, Gruppe A, Eröffnungsspiel) Datum Donnerstag, 11. Juni 2026 Anpfiff 21:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Mexiko-Stadt) Ort Estadio Azteca (offiziell Mexico City Stadium), Mexiko-Stadt Free-TV ZDF, sportstudio live ab 17:15 Uhr Pay-TV MagentaTV (überträgt alle 104 WM-Spiele) Livestream ZDFmediathek, Joyn (gratis), MagentaTV Kommentator Oliver Schmidt (ZDF)

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ angepfiffen, in Mexiko-Stadt ist es dann erst 13:00 Uhr Ortszeit. Im Free-TV überträgt das ZDF live und startet schon um 17:15 Uhr mit der Sendung sportstudio live aus dem Berliner Zollernhof.

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südafrika

Durch den Countdown führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, als Experten sind die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, sowie Trainerin Friederike Kromp dabei. Das Spiel selbst kommentiert Oliver Schmidt. MagentaTV zeigt als Rechteinhaber alle 104 Partien, im kostenlosen Livestream läuft der Auftakt in der ZDFmediathek und bei Joyn.

Die WM 2026 in Zahlen

Die WM 2026 ist die mit Abstand größte der Geschichte. Erstmals nehmen 48 statt 32 Nationen teil, gespielt wird in den USA, in Mexiko und in Kanada. Aus 64 wurden 104 Spiele, das Turnier läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026.

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Die XXL-WM 2026 in Zahlen Kennzahl WM 2026 Teilnehmer 48 Nationen Gruppen 12 Gruppen (A bis L) mit je 4 Teams Spiele 104 (bisher 64) Gastgeber USA, Mexiko und Kanada Spielorte 16 Stadien Eröffnungsspiel 11. Juni 2026, Aztekenstadion, Mexiko gegen Südafrika Finale 19. Juli 2026, MetLife Stadium bei New York

Wer kommt weiter? Der neue Modus

In jeder der zwölf WM Gruppen ziehen die beiden Erstplatzierten direkt in die K.-o.-Runde ein. Dazu kommen die acht besten Gruppendritten, ermittelt über eine eigene Vergleichstabelle. Macht zusammen 32 Teams für die erste K.-o.-Runde. Bei Punktgleichheit zählt diesmal zunächst der direkte Vergleich.

Warum die K.-o.-Runde im Sechzehntelfinale beginnt

Weil 32 Mannschaften die Gruppenphase überstehen, gibt es eine neue erste K.-o.-Runde: das Sechzehntelfinale, also die Runde der letzten 32. Erst danach folgen Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Für die Teams bedeutet das mehr Spiele und einen längeren Weg zum Titel als je zuvor.

Gruppe A: die Gruppe des Eröffnungsspiels

Das Eröffnungsspiel gehört zur Gruppe A, in der neben Mexiko und Südafrika auch Südkorea und Tschechien spielen. Für Gastgeber Mexiko ist ein Auftaktsieg gegen Südafrika daher schon ein wichtiger Schritt, um früh Kurs auf das Sechzehntelfinale zu nehmen.

Häufige Fragen zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

Wie viele Teams spielen bei der WM 2026?

Erstmals 48 Nationen in 12 Gruppen mit je vier Teams, insgesamt 104 Spiele.

Wie kommt man bei der WM 2026 weiter?

Die beiden Gruppenersten sowie die acht besten Gruppendritten erreichen die K.-o.-Runde, also 32 Teams.

Was ist das Sechzehntelfinale?

Die neue erste K.-o.-Runde mit 32 Teams, die es wegen der Aufstockung auf 48 Nationen erstmals gibt. Danach folgt das Achtelfinale.

Wann und wo ist das Finale der WM 2026?

Am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium bei New York. Eröffnet wird das Turnier am 11. Juni im Aztekenstadion.