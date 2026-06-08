Eröffnungsfeier WM 2026 vor Eröffnungsspiel: Shakira & welche Stars auftreten

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Wann beginnt die Fußball WM 2026?

Zum Auftakt der XXL-WM 2026 verwandelt sich das Aztekenstadion in Mexiko-City in eine riesige Bühne. Das WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika steigt am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ im Estadio Azteca und ist das allererste Spiel der XXL-WM 2026 mit 48 Nationen und 104 Spielen in den USA, in Mexiko und in Kanada. Bevor der Spielball Trionda rollt, gibt es die Eröffnungsfeier WM 2026 mit vielen Musikacts. Übertragen wird der Auftakt live im Free-TV im ZDF (sportstudio live ab 17:15 Uhr), bei MagentaTV und im Gratis-Stream bei Joyn.

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südafrika

Mexiko gegen Südafrika: Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV

WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika im Überblick Angabe Detail Spiel Mexiko gegen Südafrika (WM 2026, Gruppe A, Eröffnungsspiel) Datum Donnerstag, 11. Juni 2026 Anpfiff 21:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Mexiko-Stadt) Ort Estadio Azteca (offiziell Mexico City Stadium), Mexiko-Stadt Free-TV ZDF, sportstudio live ab 17:15 Uhr Pay-TV MagentaTV (überträgt alle 104 WM-Spiele) Livestream ZDFmediathek, Joyn (gratis), MagentaTV Kommentator Oliver Schmidt (ZDF)

Alles zur Eröffnungsfeier WM 2026

Das WM 2026 Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ angepfiffen, in Mexiko-Stadt ist es dann erst 13:00 Uhr Ortszeit. Wer das Spiel im Free-TV sehen will, schaltet das ZDF ein: Das Zweite überträgt den WM-Auftakt live und startet bereits um 17:15 Uhr mit der Sendung sportstudio live aus dem Berliner Zollernhof.

Durch den Countdown zur Fußball-WM 2026 führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, als Experten sind unter anderem Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp dabei. Das Eröffnungsspiel selbst kommentiert Oliver Schmidt. Parallel zeigt MagentaTV als Rechteinhaber alle 104 Partien der Weltmeisterschaft, im kostenlosen Livestream ist das Spiel zudem in der ZDFmediathek und bei Joyn zu sehen.

Shakira und Burna Boy als Headliner

Die größten Namen des Abends sind Shakira und Burna Boy. Gemeinsam präsentieren sie den offiziellen Song der WM 2026, „Dai Dai“. Für Shakira ist es eine besondere Rückkehr auf die WM-Bühne: Schon 2010 prägte sie mit „Waka Waka“ eine ganze Weltmeisterschaft, nun eröffnet sie das Turnier im Aztekenstadion.

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Das mexikanische Staraufgebot bei der Eröffnungsfeier WM 2026

Die Eröffnungsfeier stellt bewusst die Kultur des Gastgebers in den Mittelpunkt. Von Mariachi und Ranchera über Cumbia bis zu modernem Latin-Pop ist die ganze Bandbreite der mexikanischen Musik vertreten, untermalt vom Scherenschnitt-Motiv Papel picado.

Die Acts der WM-2026-Eröffnungsfeier Künstler Herkunft Stil Shakira Kolumbien Headlinerin, Latin-Pop Burna Boy Nigeria Afrobeats Tyla Südafrika Pop J Balvin Kolumbien Reggaeton Maná Mexiko Rock Alejandro Fernández Mexiko Mariachi und Ranchera Los Ángeles Azules Mexiko Cumbia Lila Downs Mexiko Folk Belinda Mexiko Pop Danny Ocean Venezuela Latin-Pop

Tyla, J Balvin und die internationale Note

Neben den mexikanischen Größen sorgen internationale Stars für eine globale Note. Mit der südafrikanischen Sängerin Tyla bekommt auch das Gastteam des Eröffnungsspiels einen musikalischen Vertreter, J Balvin und Danny Ocean bringen den Sound Lateinamerikas auf die Bühne.

Papel picado und mexikanische Kultur im Mittelpunkt

Das Bühnenbild orientiert sich am traditionellen Papel picado, dem bunten Scherenschnitt, der zu Festen in ganz Mexiko gehört. So wird die Show vor dem Eröffnungsspiel zu einer Feier der Gastgeberkultur.

Drei Gastgeber, ein großer Auftakt

Weil die WM 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko stattfindet, gibt es rund um den Turnierstart mehrere feierliche Momente. Die zentrale Eröffnungsfeier aber gehört Mexiko-Stadt und dem Aztekenstadion, wo unmittelbar danach das Eröffnungsspiel gegen Südafrika angepfiffen wird.

Häufige Fragen zur Eröffnungsfeier WM 2026 und dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

Wer tritt bei der WM 2026 Eröffnungsfeier auf?

Headliner sind Shakira und Burna Boy. Dazu kommen unter anderem Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Tyla.

Welcher Song ist der offizielle WM-Song 2026?

Der offizielle Song heißt Dai Dai und wird von Shakira und Burna Boy präsentiert.

Tritt Shakira wieder bei einer WM auf?

Ja. Nach Waka Waka 2010 kehrt Shakira 2026 als Headlinerin der Eröffnungsfeier im Aztekenstadion zurück.

Wo läuft die Eröffnungsfeier mit den Stars?

Live im ZDF ab 17:15 Uhr, bei MagentaTV und im Gratis-Stream bei Joyn, direkt vor dem Anpfiff um 21:00 Uhr MESZ.