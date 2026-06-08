Eröffnungsfeier WM 2026 vor Eröffnungsspiel: Shakira & welche Stars auftreten

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Wann beginnt die Fußball WM 2026?
- 2 Mexiko gegen Südafrika: Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV
- 3 Alles zur Eröffnungsfeier WM 2026
- 4 Shakira und Burna Boy als Headliner
- 5 Das mexikanische Staraufgebot bei der Eröffnungsfeier WM 2026
- 6 Tyla, J Balvin und die internationale Note
- 7 Papel picado und mexikanische Kultur im Mittelpunkt
- 8 Drei Gastgeber, ein großer Auftakt
- 9 Häufige Fragen zur Eröffnungsfeier WM 2026 und dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika
Wann beginnt die Fußball WM 2026?
Zum Auftakt der XXL-WM 2026 verwandelt sich das Aztekenstadion in Mexiko-City in eine riesige Bühne. Das WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika steigt am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ im Estadio Azteca und ist das allererste Spiel der XXL-WM 2026 mit 48 Nationen und 104 Spielen in den USA, in Mexiko und in Kanada. Bevor der Spielball Trionda rollt, gibt es die Eröffnungsfeier WM 2026 mit vielen Musikacts. Übertragen wird der Auftakt live im Free-TV im ZDF (sportstudio live ab 17:15 Uhr), bei MagentaTV und im Gratis-Stream bei Joyn.
Mexiko gegen Südafrika: Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV
|Angabe
|Detail
|Spiel
|Mexiko gegen Südafrika (WM 2026, Gruppe A, Eröffnungsspiel)
|Datum
|Donnerstag, 11. Juni 2026
|Anpfiff
|21:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Mexiko-Stadt)
|Ort
|Estadio Azteca (offiziell Mexico City Stadium), Mexiko-Stadt
|Free-TV
|ZDF, sportstudio live ab 17:15 Uhr
|Pay-TV
|MagentaTV (überträgt alle 104 WM-Spiele)
|Livestream
|ZDFmediathek, Joyn (gratis), MagentaTV
|Kommentator
|Oliver Schmidt (ZDF)
Alles zur Eröffnungsfeier WM 2026
Das WM 2026 Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ angepfiffen, in Mexiko-Stadt ist es dann erst 13:00 Uhr Ortszeit. Wer das Spiel im Free-TV sehen will, schaltet das ZDF ein: Das Zweite überträgt den WM-Auftakt live und startet bereits um 17:15 Uhr mit der Sendung sportstudio live aus dem Berliner Zollernhof.
Durch den Countdown zur Fußball-WM 2026 führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, als Experten sind unter anderem Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp dabei. Das Eröffnungsspiel selbst kommentiert Oliver Schmidt. Parallel zeigt MagentaTV als Rechteinhaber alle 104 Partien der Weltmeisterschaft, im kostenlosen Livestream ist das Spiel zudem in der ZDFmediathek und bei Joyn zu sehen.
Shakira und Burna Boy als Headliner
Die größten Namen des Abends sind Shakira und Burna Boy. Gemeinsam präsentieren sie den offiziellen Song der WM 2026, „Dai Dai“. Für Shakira ist es eine besondere Rückkehr auf die WM-Bühne: Schon 2010 prägte sie mit „Waka Waka“ eine ganze Weltmeisterschaft, nun eröffnet sie das Turnier im Aztekenstadion.
Alles zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika
- Wann beginnt die WM? Das WM 2026 Eröffnungsspiel mit Spielball Trionda & den 3 WM-Maskottchen
- Eröffnungsfeier WM 2026 vor Eröffnungsspiel: Shakira & welche Stars auftreten
- WM 2026 Eröffnungsspiel in Mexiko – Wann beginnt die WM 2026? Hitze, Höhe und die Anstoßzeit / Zeitverschiebung
- Fußball WM heute im TV: Wer überträgt das WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika?
- WM 2026 Eröffnungsspiel am 11.Juni 2026 – MagentaTV verstärkt WM-Team mit Robert Andrich
- WM 2026 Eröffnungsspiel: WM-Song mit Shakira bei der WM-Eröffnungsfeier
Das mexikanische Staraufgebot bei der Eröffnungsfeier WM 2026
Die Eröffnungsfeier stellt bewusst die Kultur des Gastgebers in den Mittelpunkt. Von Mariachi und Ranchera über Cumbia bis zu modernem Latin-Pop ist die ganze Bandbreite der mexikanischen Musik vertreten, untermalt vom Scherenschnitt-Motiv Papel picado.
|Künstler
|Herkunft
|Stil
|Shakira
|Kolumbien
|Headlinerin, Latin-Pop
|Burna Boy
|Nigeria
|Afrobeats
|Tyla
|Südafrika
|Pop
|J Balvin
|Kolumbien
|Reggaeton
|Maná
|Mexiko
|Rock
|Alejandro Fernández
|Mexiko
|Mariachi und Ranchera
|Los Ángeles Azules
|Mexiko
|Cumbia
|Lila Downs
|Mexiko
|Folk
|Belinda
|Mexiko
|Pop
|Danny Ocean
|Venezuela
|Latin-Pop
Tyla, J Balvin und die internationale Note
Neben den mexikanischen Größen sorgen internationale Stars für eine globale Note. Mit der südafrikanischen Sängerin Tyla bekommt auch das Gastteam des Eröffnungsspiels einen musikalischen Vertreter, J Balvin und Danny Ocean bringen den Sound Lateinamerikas auf die Bühne.
Papel picado und mexikanische Kultur im Mittelpunkt
Das Bühnenbild orientiert sich am traditionellen Papel picado, dem bunten Scherenschnitt, der zu Festen in ganz Mexiko gehört. So wird die Show vor dem Eröffnungsspiel zu einer Feier der Gastgeberkultur.
Drei Gastgeber, ein großer Auftakt
Weil die WM 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko stattfindet, gibt es rund um den Turnierstart mehrere feierliche Momente. Die zentrale Eröffnungsfeier aber gehört Mexiko-Stadt und dem Aztekenstadion, wo unmittelbar danach das Eröffnungsspiel gegen Südafrika angepfiffen wird.
Häufige Fragen zur Eröffnungsfeier WM 2026 und dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika
Wer tritt bei der WM 2026 Eröffnungsfeier auf?
Headliner sind Shakira und Burna Boy. Dazu kommen unter anderem Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Tyla.
Welcher Song ist der offizielle WM-Song 2026?
Der offizielle Song heißt Dai Dai und wird von Shakira und Burna Boy präsentiert.
Tritt Shakira wieder bei einer WM auf?
Ja. Nach Waka Waka 2010 kehrt Shakira 2026 als Headlinerin der Eröffnungsfeier im Aztekenstadion zurück.
Wo läuft die Eröffnungsfeier mit den Stars?
Live im ZDF ab 17:15 Uhr, bei MagentaTV und im Gratis-Stream bei Joyn, direkt vor dem Anpfiff um 21:00 Uhr MESZ.