WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika: Uhrzeit, Ort, TV & alle Infos

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt am Donnerstag, 11. Juni 2026, mit dem WM-Auftaktspiel in Mexiko-Stadt. Mexiko trifft dabei auf Südafrika, angepfiffen wird um 21 Uhr MESZ, also um 13 Uhr Ortszeit. Übertragen wird die Partie in Deutschland frei empfangbar im ZDF sowie zusätzlich bei MagentaTV.

Das Turnier wird erstmals in drei Ländern ausgetragen. Kanada, Mexiko und die USA richten die WM mit 48 Mannschaften und insgesamt 104 Spielen an 16 Spielorten aus. Zum Start steht direkt ein historischer Rahmen bevor, denn das Aztekenstadion erlebt zum dritten Mal ein WM-Eröffnungsspiel.

Eröffnungsspiel der WM 2026: Termin, Gegner und Stadion

Der Auftakt der Weltmeisterschaft steigt am Donnerstag, 11. Juni 2026. Gastgeber Mexiko eröffnet das Turnier gegen Südafrika in der Gruppe A. Gespielt wird im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, der Anstoß erfolgt nach deutscher Zeit um 21 Uhr.

Der historische Charakter des Ortes ist bemerkenswert. Das Aztekenstadion ist das erste Stadion überhaupt, das bereits zum dritten Mal ein Eröffnungsspiel einer Weltmeisterschaft austrägt.

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Am selben Tag findet außerdem ein weiteres Gruppenspiel der Gruppe A in Mexiko statt. Die Republik Korea trifft im Guadalajara-Stadion auf Tschechien. Der Anpfiff ist dort um 20 Uhr Ortszeit, für Zuschauer in Deutschland beginnt die Partie wegen der Zeitverschiebung erst um 4 Uhr MESZ am 12. Juni.

Wo das Spiel in Deutschland zu sehen ist

Für Fans in Deutschland läuft das WM-Eröffnungsspiel im Free-TV. Die Rechte liegen bei ARD und ZDF, sodass die Partie ohne Zusatzkosten empfangbar ist. Zusätzlich bietet MagentaTV einen Livestream an und zeigt sämtliche Spiele dieser Weltmeisterschaft.

Auch die rechtliche Lage spielt eine Rolle: Laut Medienstaatsvertrag müssen Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale frei im öffentlich-rechtlichen oder privaten Fernsehen zu sehen sein.

Geplante WM Eröffnungsfeier vor dem Anpfiff

Vor dem ersten Ballkontakt ist im Aztekenstadion eine große Eröffnungsfeier vorgesehen. Üblicherweise startet sie ein bis zwei Stunden vor dem Spielbeginn. Konkrete Angaben zum Ablauf oder zu möglichen Künstlern hat die FIFA bislang nicht veröffentlicht.

Erwartet wird dennoch eine aufwendig inszenierte Show mit Musik, Tanz und kulturellen Elementen. Weil die WM 2026 erstmals in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, dürfte die Feier besonders international geprägt sein und die Kultur der drei Gastgeberländer in den Mittelpunkt rücken.