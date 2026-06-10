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Wann beginnt die WM 2026? WM 2026 Eröffnungsspiel in Mexiko – Hitze, Höhe und die Anstoßzeit & Zeitverschiebung

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Wann beginnt die WM 2026?

Mittagshitze, dünne Luft und ungewohnte Uhrzeiten: Der Beginn der WM 2026 morgen wirft viele Fragen rund um Anstoßzeit und Bedingungen auf. Das WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika steigt am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ im Estadio Azteca und ist das allererste Spiel der XXL-WM 2026 mit 48 Nationen und 104 Spielen in den USA, in Mexiko und in Kanada. Übertragen wird der Auftakt live im Free-TV im ZDF (sportstudio live ab 17:15 Uhr), bei MagentaTV und im Gratis-Stream bei Joyn.

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Weltmeisterschaften
11.6.2026
- 21:00
Mexiko
- -
Südafrika
Estadio Azteca "Aztekenstadion" WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage
Tänzerinnen und Tänzer treten während der Eröffnungszeremonie vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Katar und Ecuador im Al-Bayt-Stadion in Al Khor, nördlich von Doha, am 20. November 2022 auf. (Foto von FranÁois-Xavier MARIT / AFP)
Tänzerinnen und Tänzer treten während der Eröffnungszeremonie vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Katar und Ecuador im Al-Bayt-Stadion in Al Khor, nördlich von Doha, am 20. November 2022 auf. (Foto von FranÁois-Xavier MARIT / AFP)

Mexiko gegen Südafrika: Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV

WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika im Überblick
Angabe Detail
Spiel Mexiko gegen Südafrika (WM 2026, Gruppe A, Eröffnungsspiel)
Datum Donnerstag, 11. Juni 2026
Anpfiff 21:00 Uhr MESZ (13:00 Uhr Ortszeit in Mexiko-Stadt)
Ort Estadio Azteca (offiziell Mexico City Stadium), Mexiko-Stadt
Free-TV ZDF, sportstudio live ab 17:15 Uhr
Pay-TV MagentaTV (überträgt alle 104 WM-Spiele)
Livestream ZDFmediathek, Joyn (gratis), MagentaTV
Kommentator Oliver Schmidt (ZDF)

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ angepfiffen, in Mexiko-Stadt ist es dann erst 13:00 Uhr Ortszeit. Im Free-TV überträgt das ZDF live und startet schon um 17:15 Uhr mit der Sendung sportstudio live aus dem Berliner Zollernhof.

Durch den Countdown führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, als Experten sind die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, sowie Trainerin Friederike Kromp dabei. Das Spiel selbst kommentiert Oliver Schmidt. MagentaTV zeigt als Rechteinhaber alle 104 Partien, im kostenlosen Livestream läuft der Auftakt in der ZDFmediathek und bei Joyn.

WM 2026 Eröffnungsspiel: Warum 13 Uhr Ortszeit? Hitze, Höhe und die Anstoßzeit / Zeitverschiebung
WM 2026 Eröffnungsspiel: Warum 13 Uhr Ortszeit? Hitze, Höhe und die Anstoßzeit / Zeitverschiebung

Anstoß & Zeitverschiebung – Warum 13 Uhr Ortszeit?

Mexiko-Stadt liegt sieben Stunden hinter der MESZ. Der Anpfiff um 13 Uhr Ortszeit ergibt daher die TV-freundliche Primetime von 21 Uhr in Europa und gleichzeitig gute Sendezeiten in den USA. Die FIFA setzt bei der WM 2026 insgesamt 13 verschiedene Anstoßzeiten an, deutlich mehr als bei früheren Turnieren.

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Wie lang ist es noch bis zum WM 2026 Eröffnungsspiel?

WM 2026 | Spieltag 1
| Estadio Azteca "Aztekenstadion" WM 2026 Stadion | 11.6.2026-21:00
Mexiko
U U S S S
- : -
Südafrika
S N U N U
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Keine Vorhersage

Die Höhe von 2.200 Metern

Das Aztekenstadion liegt auf rund 2.200 Metern über dem Meeresspiegel, höher als die Mile High City Denver. Die dünne Luft kostet Kraft und verlängert die Erholungszeit. Für viele Experten ist die Höhe sogar die größere Herausforderung als die Hitze, weil eine kurzfristige Akklimatisierung kaum möglich ist.

Luftaufnahme über das Zentrum von Mexiko-Stadt mit dem Palacio de Bellas Artes und der Alameda Central. Die Millionenmetropole ist Gastgeberstadt des WM-Eröffnungsspiels 2026. (Copyright Depositphotos.com)
Luftaufnahme über das Zentrum von Mexiko-Stadt mit dem Palacio de Bellas Artes und der Alameda Central. Die Millionenmetropole ist Gastgeberstadt des WM-Eröffnungsspiels 2026. (Copyright Depositphotos.com)

Wetter und Hitze in Mexiko-Stadt

Im Juni beginnt in Mexiko-Stadt die Regenzeit. Die Temperaturen sind mit Höchstwerten um 23 bis 25 Grad moderat, am Nachmittag drohen jedoch Schauer und Gewitter. Mexiko-Stadt zählt damit nicht zu den extremen Hitze-Orten der WM 2026, anders als mehrere US-Spielstätten, an denen die Spielergewerkschaft FIFPro vor Hitze warnt. Verpflichtende Trinkpausen sollen die Belastung senken.

Die Anstoßzeiten der WM 2026 aus deutscher Sicht

Wegen der Zeitverschiebung müssen deutsche Fans für viele Spiele lange aufbleiben. Je nach Spielort reichen die Anstoßzeiten von 18 Uhr bis in die frühen Morgenstunden.

Anstoßzeiten der WM 2026 nach Zeitzone
Region (Zeitzone) Spielorte (Beispiele) Anpfiff in Deutschland (MESZ)
US-Ostküste / Toronto New York, Boston, Miami, Atlanta, Toronto ca. 19:00 bis 03:00 Uhr
Mexiko / US-Mitte Mexiko-Stadt, Guadalajara, Dallas, Houston ca. 21:00 bis 05:00 Uhr
US-Westküste / Vancouver Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver bis ca. 06:00 Uhr

 

Häufige Fragen zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

Warum beginnt das Eröffnungsspiel um 13 Uhr Ortszeit?

Damit es in Europa zur Primetime um 21 Uhr MESZ läuft und auch in den USA gut sichtbar ist. Die Anstoßzeiten richten sich stark nach dem TV-Markt.

Wie hoch liegt das Aztekenstadion?

Auf rund 2.200 Metern über dem Meeresspiegel. Die dünne Luft ist für nicht angepasste Teams eine große Belastung.

Wie ist das Wetter in Mexiko-Stadt im Juni?

Mild mit Höchstwerten um 23 bis 25 Grad, allerdings beginnt die Regenzeit mit Schauern und Gewittern am Nachmittag.

Wann finden die WM-Spiele aus deutscher Sicht statt?

Je nach Spielort zwischen 18 Uhr und den frühen Morgenstunden. Ein großer Teil der Spiele beginnt nach Mitternacht deutscher Zeit.

WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika am 11.6.2026

Alles zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

Liveticker zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

09:32 Uhr

Schlechtes Wetter in Mexico City?

Das Wetter in Mexiko City spielt derzeit verrückt: Starkregen, Gewitter, Hagel und Überschwemmungen rund um das Stadion. Doch die Meteorologen kündigen an, dass die Gewitter erst nachmittags kommen, das WM-Eröffnungsspiel findet aber schon um 13 Uhr Ortszeit statt. Hoffentlich kommt es so! Denn eine neue Regel der FIFA bestimmt, dass es eine Spielunterbrechung bei einem Gewitter geben wird.

09:28 Uhr

Das ist Schiedsrichter

Wilton Sampaio aus Brasilien wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika leiten. Die FIFA bestätigte die Ansetzung vier Tage vor dem Auftakt im Aztekenstadion am Donnerstag um 21 Uhr, übertragen von ZDF und MagentaTV.

08:25 Uhr

WM-Song

Shakira wird den offiziellen FIFA Song bei der WM Eröffnung am Donnerstag präsentieren. Mehr als einer Milliarde Menschen werden weltweit vor den TV-Geräten zuschauen.

15:00 Uhr

Anpfiff zur Fußball WM 2026

Lang ist es nicht mehr, das Warten hat bald ein Ende! Am 11.6. geht die WM 2026 los!

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