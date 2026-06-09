WM 2026 Eröffnungsspiel in Mexiko – Wann beginnt die WM 2026? Hitze, Höhe und die Anstoßzeit / Zeitverschiebung

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Wann beginnt die WM 2026?

Mittagshitze, dünne Luft und ungewohnte Uhrzeiten: Der Beginn der WM 2026 in 2 Tagen wirft viele Fragen rund um Anstoßzeit und Bedingungen auf. Das WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika steigt am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ im Estadio Azteca und ist das allererste Spiel der XXL-WM 2026 mit 48 Nationen und 104 Spielen in den USA, in Mexiko und in Kanada. Übertragen wird der Auftakt live im Free-TV im ZDF (sportstudio live ab 17:15 Uhr), bei MagentaTV und im Gratis-Stream bei Joyn.

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südafrika

Mexiko gegen Südafrika: Termin, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 21:00 Uhr MESZ angepfiffen, in Mexiko-Stadt ist es dann erst 13:00 Uhr Ortszeit. Im Free-TV überträgt das ZDF live und startet schon um 17:15 Uhr mit der Sendung sportstudio live aus dem Berliner Zollernhof.

Durch den Countdown führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer, als Experten sind die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, sowie Trainerin Friederike Kromp dabei. Das Spiel selbst kommentiert Oliver Schmidt. MagentaTV zeigt als Rechteinhaber alle 104 Partien, im kostenlosen Livestream läuft der Auftakt in der ZDFmediathek und bei Joyn.

Anstoß & Zeitverschiebung – Warum 13 Uhr Ortszeit?

Mexiko-Stadt liegt sieben Stunden hinter der MESZ. Der Anpfiff um 13 Uhr Ortszeit ergibt daher die TV-freundliche Primetime von 21 Uhr in Europa und gleichzeitig gute Sendezeiten in den USA. Die FIFA setzt bei der WM 2026 insgesamt 13 verschiedene Anstoßzeiten an, deutlich mehr als bei früheren Turnieren.

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Wie lang ist es noch bis zum WM 2026 Eröffnungsspiel?

Die Höhe von 2.200 Metern

Das Aztekenstadion liegt auf rund 2.200 Metern über dem Meeresspiegel, höher als die Mile High City Denver. Die dünne Luft kostet Kraft und verlängert die Erholungszeit. Für viele Experten ist die Höhe sogar die größere Herausforderung als die Hitze, weil eine kurzfristige Akklimatisierung kaum möglich ist.

Wetter und Hitze in Mexiko-Stadt

Im Juni beginnt in Mexiko-Stadt die Regenzeit. Die Temperaturen sind mit Höchstwerten um 23 bis 25 Grad moderat, am Nachmittag drohen jedoch Schauer und Gewitter. Mexiko-Stadt zählt damit nicht zu den extremen Hitze-Orten der WM 2026, anders als mehrere US-Spielstätten, an denen die Spielergewerkschaft FIFPro vor Hitze warnt. Verpflichtende Trinkpausen sollen die Belastung senken.

Die Anstoßzeiten der WM 2026 aus deutscher Sicht

Wegen der Zeitverschiebung müssen deutsche Fans für viele Spiele lange aufbleiben. Je nach Spielort reichen die Anstoßzeiten von 18 Uhr bis in die frühen Morgenstunden.

Häufige Fragen zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

Warum beginnt das Eröffnungsspiel um 13 Uhr Ortszeit?

Damit es in Europa zur Primetime um 21 Uhr MESZ läuft und auch in den USA gut sichtbar ist. Die Anstoßzeiten richten sich stark nach dem TV-Markt.

Wie hoch liegt das Aztekenstadion?

Auf rund 2.200 Metern über dem Meeresspiegel. Die dünne Luft ist für nicht angepasste Teams eine große Belastung.

Wie ist das Wetter in Mexiko-Stadt im Juni?

Mild mit Höchstwerten um 23 bis 25 Grad, allerdings beginnt die Regenzeit mit Schauern und Gewittern am Nachmittag.

Wann finden die WM-Spiele aus deutscher Sicht statt?

Je nach Spielort zwischen 18 Uhr und den frühen Morgenstunden. Ein großer Teil der Spiele beginnt nach Mitternacht deutscher Zeit.

Liveticker zum WM 2026 Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

09:28 Uhr Das ist Schiedsrichter Wilton Sampaio aus Brasilien wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika leiten. Die FIFA bestätigte die Ansetzung vier Tage vor dem Auftakt im Aztekenstadion am Donnerstag um 21 Uhr, übertragen von ZDF und MagentaTV.



08:25 Uhr WM-Song Shakira wird den offiziellen FIFA Song bei der WM Eröffnung am Donnerstag präsentieren. Mehr als einer Milliarde Menschen werden weltweit vor den TV-Geräten zuschauen.

