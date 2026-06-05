WM 2026 Eröffnungsspiel am 11.Juni 2026 – MagentaTV verstärkt WM-Team mit Robert Andrich

MagentaTV hat kurz vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada sein Expertenteam noch einmal erweitert. Robert Andrich steigt neben Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp als weiterer Fachmann ein und übernimmt zudem Co-Kommentatoren-Aufgaben an der Seite von Wolff Fuss.

Andrichs neue Rolle bei MagentaTV

Der Kapitän von Bayer Leverkusen äußerte sich mit gemischten Gefühlen zu seinem neuen Job. „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin“, sagte Andrich, der bislang 19 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat. Zugleich machte der 31-Jährige deutlich, dass er auf die Aufgabe große Lust hat. „Ich habe aber auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten“, ließ er sich zitieren.

Premiere beim Eröffnungsspiel in Mexiko

Seinen ersten Einsatz erhält Andrich direkt beim WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag, wenn Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika trifft. MagentaTV zeigt die Partie am 11. Juni ab 18.30 Uhr live. Dann wird Andrich gemeinsam mit Wolff Fuss kommentieren und in Mexiko City auf seine neuen Teamkollegen Thomas Müller und Jürgen Klopp treffen. Für den deutschen Anbieter ist die WM-Premiere damit gleich zum Auftakt prominent besetzt, zumal MagentaTV als einziger Anbieter auf dem deutschen Markt alle 104 WM-Spiele live überträgt.