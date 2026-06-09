WM 2026 Doku im ZDF „auslandsjournal“: Spezial-Ausgabe zur WM 2026 in Mexiko

auslandsjournal im ZDF zeigt Mexiko im WM-Fieber und eine Doku über die Spannungen in Nordamerika

Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM sendet das ZDF-„auslandsjournal“ am Mittwoch, 10. Juni 2026, um 22.15 Uhr aus Mexiko. Moderatorin Alica Jung nimmt das Gastgeberland unter die Lupe, während die „auslandsjournal“-Doku „Foulspiel unter Freunden – USA, Mexiko und Kanada vor der WM“ bereits jetzt in Web und App des ZDF zu sehen ist und am späten Mittwochabend ab 0.45 Uhr im ZDF läuft.

Mexiko-Stadt zwischen Fußballrausch und harten Realitäten

Im „auslandsjournal spezial“ reist Alica Jung durch Mexiko-Stadt, die vibrierende Mega-City und Austragungsort des WM-Auftaktspiels zwischen Mexiko und Südafrika. Sie begegnet Fußballfans aus aller Welt, schaut am größten Trikot-Schwarzmarkt Lateinamerikas vorbei und erlebt gemeinsam mit einer lokalen Food-Influencerin kulinarische Abenteuer.

Gleichzeitig rückt die Sendung auch die Schattenseiten des Gastgeberlandes in den Fokus. Dazu gehören die Gentrifizierung, die in der gesamten Stadt immer wieder Spannungen und Proteste auslöst, der Raubbau an den Süßwasser-Reserven der Hauptstadt sowie die Gewalt der mächtigen Drogen-Kartelle, die ganze Städte kontrollieren und hunderttausende Opfer gefordert haben.

In Guadalajara, einem weiteren WM-Spielort, trifft Alica Jung Angehörige von Vermissten und geht mit ihnen auf Spurensuche. Außerdem begleitet sie Spezialeinheiten der Polizei, die mit Hightech, Robo-Hunden und Drohnen für den Schutz der WM und ihrer Gäste sorgen sollen. Dazu kommen Stimmen von Mexikanern, die sich fragen, weshalb ihr Land für Fußball-Fans als sicher gilt, für die eigene Bevölkerung aber nicht.

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Drei Gastgeber, ein Turnier und viele politische Spannungen

Über Mexiko hinaus richtet das „auslandsjournal spezial“ den Blick auf die gesamte WM-Konstellation. Mit den USA, Kanada und Mexiko richten drei politisch, kulturell und gesellschaftlich sehr unterschiedliche Länder das Turnier gemeinsam aus, obwohl sie sich zunehmend mit Abneigung begegnen.

Die Doku „Foulspiel unter Freunden“ setzt genau dort an und zeigt, wie eng Sport und Politik in Nordamerika miteinander verwoben sind. US-Präsident Donald Trump setzt Mexiko und Kanada mit Zöllen, Zäunen und „America First“ weiter unter Druck, während die WM hinter den Kulissen auch ein politisches Machtspiel offenbart.

Unterwegs mit David Sauer in den WM-Ländern

ZDF-Korrespondent David Sauer reist durch alle drei Gastgeberländer und zeigt, wie politische Entscheidungen direkt in den Alltag hineinwirken. Am Rand von Mexiko-Stadt spielen Amateurteams im Krater eines erloschenen Vulkans auf 2750 Metern Höhe Fußball als Teil ihrer Gemeinschaft, ganz ohne Glamour und Millionen.

In Philadelphia macht sich zugleich ein mexikanischer Gastronom mit den wirtschaftlichen Folgen von Trumps Zollpolitik auseinander. In den USA entwickelt Professor John Charles Sorochan den idealen Rasen für die WM, damit der Ball unter allen Bedingungen optimal rollt. In Miami sorgt Weltstar Lionel Messi für einen Fußball-Boom, vor allem in der Latino-Community. Und im kanadischen Vancouver steht ein Stadion auf dem Land der indigenen Squamish, für die Fußball mehr ist als ein Spiel und Teil eines größeren Kampfes um Sichtbarkeit, Rechte und Identität.

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Quelle: https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/auslandsjournal-im-zdf-spezial-ausgabe-und-doku-zu-usa-mexiko-und-die-wm