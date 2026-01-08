WM 2026: Diese WM-Trainer spielten selbst bei einer WM-Endrunde

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA wird eine spannende Veranstaltung, besonders für die Trainer, die selbst als Spieler bei Weltmeisterschaften auftraten. Zu den prominentesten Namen gehören Fabio Cannavaro, Didier Deschamps und Lionel Scaloni, die alle bedeutende Erfolge in ihrer Spielerkarriere feiern konnten. Insgesamt haben 16 Trainer der 48 bereits qualifizierten Mannschaften selbst auf dem WM-Spielfeld gestanden, was die Vorfreude auf das Turnier erhöht. Dabei gibt es mit dem Franzosen Didier Deschamps und dem Italiener Fabio Cannavaro nur zwei Trainer, die als Spieler und Trainer Weltmeister wurden. Franz Beckenbauer hat dies übrigens auch erreicht. Hier alle WM 2026 Trainer.

Trainer mit Spielerfahrung bei der WM 2026

Die WM 2026 wird nicht nur von neuen Talenten geprägt sein, sondern auch von erfahrenen Übungsleitern, die als Spieler bereits auf der großen Bühne glänzten. Unter den 16 Trainern finden sich zahlreiche Weltmeister und ehemalige Nationalspieler, die ihre Teams in den kommenden Monaten auf die Herausforderung vorbereiten.

Fabio Cannavaro und Didier Deschamps: Weltmeister unter sich

Fabio Cannavaro, der Italien 2006 zum Titel führte, und Didier Deschamps, der Frankreich 1998 zum Erfolg brachte, sind Paradebeispiele für Trainer, die ihre Spielerfahrung im WM-Kontext nutzen. Cannavaro war während des Turniers in Deutschland Kapitän und spielte jede Minute, während Deschamps sowohl als Spieler als auch als Trainer triumphierte.

Weitere Trainer mit WM-Erfahrung

Auch Namen wie Ronald Koeman, Otto Addo und Lionel Scaloni gehören zu den Trainern, die in der Vergangenheit selbst im WM-Trikot auf dem Platz standen. Koeman war eine Schlüsselfigur für die Niederlande in den 90er Jahren, während Addo 2006 Teil der ersten ghanaischen Mannschaft war, die die K.o.-Phase erreichte. Lionel Scaloni, der Argentinien 2022 zum Titel führte, hat ebenfalls wichtige Erfahrungen aus seiner Spielerzeit in der WM 2006, als er im Achtelfinale gegen Mexiko aktiv war.

Die Vielfalt der Trainerpersönlichkeiten

Einige Trainer, wie Javier Aguirre und Carlo Ancelotti, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aguirre war 1986 in Mexiko aktiv und erlebte die Höhen und Tiefen des Turniers, während Ancelotti 1990 für Italien spielte, jedoch durch Verletzungen stark eingeschränkt war. Ihre unterschiedlichen Karriereverläufe geben den Trainerstab der jeweiligen Nationalmannschaften eine Vielzahl von Perspektiven und Strategien für die Vorbereitung auf die WM.

Die Vorfreude auf die WM 2026

Mit 48 Mannschaften, von denen 42 bereits qualifiziert sind, und einer Vielzahl von Trainern mit eigener WM-Erfahrung, verspricht die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ein spannendes Turnier zu werden. Die Trainer werden nicht nur ihre taktischen Fähigkeiten, sondern auch ihre Erfahrungen als Spieler in das Turnier einbringen, was für die Zuschauer und Fans von großer Bedeutung ist. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Teams auf das große Event vorzubereiten.

Tabelle der WM-Trainer

Trainer Geburtsland Team bei WM 2026 WM-Teilnahme als Spieler Besondere Erfolge / Fakten Otto Addo 🇩🇪 Deutschland Ghana 2006 (Deutschland) 2 Spiele, Achtelfinale Javier Aguirre 🇲🇽 Mexiko Mexiko 1986 (Mexiko) Viertelfinale, erste Rote Karte für Mexiko bei einer WM Carlo Ancelotti 🇮🇹 Italien Brasilien 1990 (Italien) Spiel um Platz 3, verletzt in Gruppenphase Hugo Broos 🇧🇪 Belgien Südafrika 1986 (Mexiko) 3 Spiele, Vierter Platz Fabio Cannavaro 🇮🇹 Italien Usbekistan 1998, 2002, 2006, 2010 Weltmeister 2006, Silberner Ball Didier Deschamps 🇫🇷 Frankreich Frankreich 1998 (Frankreich) Weltmeister 1998 & 2018 (Trainer) Hossam Hassan 🇪🇬 Ägypten Ägypten 1990 (Italien) Alle Spiele gespielt, Vorrundenaus Ronald Koeman 🇳🇱 Niederlande Niederlande 1990, 1994 Viertelfinale 1994, Elfertor 1990 Nestor Lorenzo 🇦🇷 Argentinien Kolumbien 1990 (Italien) Vizeweltmeister, Einsatz im Finale Myung-bo Hong 🇰🇷 Südkorea Südkorea 1990, 1994, 1998, 2002 Vierter Platz 2002, Bronzener Ball Mauricio Pochettino 🇦🇷 Argentinien USA 2002 (Korea/Japan) 3 Spiele, Vorrundenaus Tony Popovic 🇦🇺 Australien Australien 2006 (Deutschland) Einsatz gegen Brasilien, Achtelfinale Lionel Scaloni 🇦🇷 Argentinien Argentinien 2006 (Deutschland) 1 Einsatz (Achtelfinale) Jamal Sellami 🇲🇦 Marokko Jordanien 1998 (Frankreich) Kurzeinsatz gegen Schottland Ståle Solbakken 🇳🇴 Norwegen Norwegen 1998 (Frankreich) 3 Spiele, Achtelfinale Pape Thiaw 🇸🇳 Senegal Senegal 2002 (Korea/Japan) Vorlage Golden Goal gegen Schweden Julen Lopetegui 🇪🇸 Spanien Katar 1994 (USA) – Kader Ohne Einsatz Emerse Faé 🇫🇷 Frankreich / 🇨🇮 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 2006 (Deutschland) – Kader Ohne Einsatz

Hinweis: Für Emerse Faé ist 🇨🇮 (Elfenbeinküste) angegeben, da er für dieses Land auflief, obwohl er in Frankreich geboren wurde.