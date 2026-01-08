+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

WM 2026: Diese WM-Trainer spielten selbst bei einer WM-Endrunde

von

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA wird eine spannende Veranstaltung, besonders für die Trainer, die selbst als Spieler bei Weltmeisterschaften auftraten. Zu den prominentesten Namen gehören Fabio Cannavaro, Didier Deschamps und Lionel Scaloni, die alle bedeutende Erfolge in ihrer Spielerkarriere feiern konnten. Insgesamt haben 16 Trainer der 48 bereits qualifizierten Mannschaften selbst auf dem WM-Spielfeld gestanden, was die Vorfreude auf das Turnier erhöht. Dabei gibt es mit dem Franzosen Didier Deschamps und dem Italiener Fabio Cannavaro nur zwei Trainer, die als Spieler und Trainer Weltmeister wurden. Franz Beckenbauer hat dies übrigens auch erreicht. Hier alle WM 2026 Trainer.

(COMBO)Frankreichs Cheftrainer Didier Deschamps und Spaniens Cheftrainer Luis de la Fuente – Spanien trifft im Halbfinale der UEFA Euro 2024 am 9. Juli 2024 in München auf Frankreich. (Foto von Angelos TZORTZINIS und PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Trainer mit Spielerfahrung bei der WM 2026

Die WM 2026 wird nicht nur von neuen Talenten geprägt sein, sondern auch von erfahrenen Übungsleitern, die als Spieler bereits auf der großen Bühne glänzten. Unter den 16 Trainern finden sich zahlreiche Weltmeister und ehemalige Nationalspieler, die ihre Teams in den kommenden Monaten auf die Herausforderung vorbereiten.

Fabio Cannavaro und Didier Deschamps: Weltmeister unter sich

Fabio Cannavaro, der Italien 2006 zum Titel führte, und Didier Deschamps, der Frankreich 1998 zum Erfolg brachte, sind Paradebeispiele für Trainer, die ihre Spielerfahrung im WM-Kontext nutzen. Cannavaro war während des Turniers in Deutschland Kapitän und spielte jede Minute, während Deschamps sowohl als Spieler als auch als Trainer triumphierte.

Fabio Cannavaro wird neuer Trainer des WM 2026 Teilnehmers Usbekistan (Foto Depositphotos.com)

Weitere Trainer mit WM-Erfahrung

Auch Namen wie Ronald Koeman, Otto Addo und Lionel Scaloni gehören zu den Trainern, die in der Vergangenheit selbst im WM-Trikot auf dem Platz standen. Koeman war eine Schlüsselfigur für die Niederlande in den 90er Jahren, während Addo 2006 Teil der ersten ghanaischen Mannschaft war, die die K.o.-Phase erreichte. Lionel Scaloni, der Argentinien 2022 zum Titel führte, hat ebenfalls wichtige Erfahrungen aus seiner Spielerzeit in der WM 2006, als er im Achtelfinale gegen Mexiko aktiv war.

Der Trainer der brasilianischen Fußballnationalmannschaft, der Italiener Carlo Ancelotti, spricht während einer Pressekonferenz in Guayaquil, Ecuador, am 4. Juni 2025, am Vorabend des Qualifikationsspiels zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Südamerika gegen Ecuador. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Die Vielfalt der Trainerpersönlichkeiten

Einige Trainer, wie Javier Aguirre und Carlo Ancelotti, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aguirre war 1986 in Mexiko aktiv und erlebte die Höhen und Tiefen des Turniers, während Ancelotti 1990 für Italien spielte, jedoch durch Verletzungen stark eingeschränkt war. Ihre unterschiedlichen Karriereverläufe geben den Trainerstab der jeweiligen Nationalmannschaften eine Vielzahl von Perspektiven und Strategien für die Vorbereitung auf die WM.

Die Vorfreude auf die WM 2026

Mit 48 Mannschaften, von denen 42 bereits qualifiziert sind, und einer Vielzahl von Trainern mit eigener WM-Erfahrung, verspricht die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ein spannendes Turnier zu werden. Die Trainer werden nicht nur ihre taktischen Fähigkeiten, sondern auch ihre Erfahrungen als Spieler in das Turnier einbringen, was für die Zuschauer und Fans von großer Bedeutung ist. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Teams auf das große Event vorzubereiten.

Tabelle der WM-Trainer

TrainerGeburtslandTeam bei WM 2026WM-Teilnahme als SpielerBesondere Erfolge / Fakten
Otto Addo🇩🇪 DeutschlandGhana2006 (Deutschland)2 Spiele, Achtelfinale
Javier Aguirre🇲🇽 MexikoMexiko1986 (Mexiko)Viertelfinale, erste Rote Karte für Mexiko bei einer WM
Carlo Ancelotti🇮🇹 ItalienBrasilien1990 (Italien)Spiel um Platz 3, verletzt in Gruppenphase
Hugo Broos🇧🇪 BelgienSüdafrika1986 (Mexiko)3 Spiele, Vierter Platz
Fabio Cannavaro🇮🇹 ItalienUsbekistan1998, 2002, 2006, 2010Weltmeister 2006, Silberner Ball
Didier Deschamps🇫🇷 FrankreichFrankreich1998 (Frankreich)Weltmeister 1998 & 2018 (Trainer)
Hossam Hassan🇪🇬 ÄgyptenÄgypten1990 (Italien)Alle Spiele gespielt, Vorrundenaus
Ronald Koeman🇳🇱 NiederlandeNiederlande1990, 1994Viertelfinale 1994, Elfertor 1990
Nestor Lorenzo🇦🇷 ArgentinienKolumbien1990 (Italien)Vizeweltmeister, Einsatz im Finale
Myung-bo Hong🇰🇷 SüdkoreaSüdkorea1990, 1994, 1998, 2002Vierter Platz 2002, Bronzener Ball
Mauricio Pochettino🇦🇷 ArgentinienUSA2002 (Korea/Japan)3 Spiele, Vorrundenaus
Tony Popovic🇦🇺 AustralienAustralien2006 (Deutschland)Einsatz gegen Brasilien, Achtelfinale
Lionel Scaloni🇦🇷 ArgentinienArgentinien2006 (Deutschland)1 Einsatz (Achtelfinale)
Jamal Sellami🇲🇦 MarokkoJordanien1998 (Frankreich)Kurzeinsatz gegen Schottland
Ståle Solbakken🇳🇴 NorwegenNorwegen1998 (Frankreich)3 Spiele, Achtelfinale
Pape Thiaw🇸🇳 SenegalSenegal2002 (Korea/Japan)Vorlage Golden Goal gegen Schweden
Julen Lopetegui🇪🇸 SpanienKatar1994 (USA) – KaderOhne Einsatz
Emerse Faé🇫🇷 Frankreich / 🇨🇮 ElfenbeinküsteElfenbeinküste2006 (Deutschland) – KaderOhne Einsatz

Hinweis: Für Emerse Faé ist 🇨🇮 (Elfenbeinküste) angegeben, da er für dieses Land auflief, obwohl er in Frankreich geboren wurde.

