WM 2026: Die nächsten DFB Länderspiele & der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft

Nach dem wilden Start ins WM-Jahr in der Schweiz (4:3) steht für die DFB Länderspiele nun der nächste wichtige Termin an: Am kommenden Montag empfängt die deutsche Nationalmannschaft Ghana in Stuttgart. Das Spiel ist zugleich das letzte Länderspiel vor der endgültigen Nominierung des WM-Kaders im Mai und wird live bei ARD übertragen. Darüber hinaus liegt der komplette Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft bis zur WM und darüber hinaus fest. Im Folgenden der vollständige Spielplan mit Daten, Spielorten und TV-Angaben.

Wilder Auftakt: Schweiz (4:3)

Die Nationalelf erlebte zu Beginn des WM-Jahres ein Torfestival in der Schweiz und gewann mit 4:3. Dieses Ergebnis markiert den intensiven Auftakt in die WM-Vorbereitung und bildet die unmittelbare Vorgeschichte zum anstehenden Länderspiel gegen Ghana. Der Spielverlauf und die vielen Tore lieferten sowohl Treffer- als auch Taktikdiskussionen für den Chefcoach und das Trainerteam. Gleichzeitig erhöht das Ergebnis den Druck vor der Kader-Nominierung im Mai.

Datum Vorschau 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 27.März 2026 3:4 🇨🇭 Schweiz Basel RTL 31.März 2026 DE-GH 🇬🇭 Ghana Stuttgart ARD 30. Mai 26 DE-FIN 🇫🇮 Finnland Mainz ZDF 06.Juni 2026 USA-DE 🇺🇸 USA Chicago USA RTL

Letztes Länderspiel vor Kader-Nominierung: Deutschland vs. Ghana

Am Montag trifft Deutschland um 20.45 Uhr in Stuttgart auf Ghana; die Partie wird live in der ARD übertragen. Es ist das letzte Aufeinandertreffen vor der Nominierung des WM-Kaders im Mai und damit eine Schlüsselgelegenheit für Spieler, sich für das Turnier zu empfehlen. Der Übungsleiter wird die Begegnung nutzen, um letzte personelle Entscheidungen und taktische Varianten zu prüfen. Darüber hinaus dient die Partie als finale Standortbestimmung vor der Reise zur WM.

Der Fahrplan der Nationalelf im Überblick

Nachfolgend der vollständige Spielplan der deutschen Nationalmannschaft mit allen Terminen, Gegnern, Spielorten, Anstoßzeiten und Fernsehanbietern. Der Plan umfasst Vorbereitungsspiele, die WM-Vorrunde und die anstehenden Begegnungen in der Nations League.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele

30. März: Deutschland – Ghana in Stuttgart (20.45 Uhr/ARD)

31. Mai: Deutschland – Finnland in Mainz (20.45 Uhr/ZDF)

6. Juni: USA – Deutschland in Chicago (20.30 Uhr/RTL)

Diese Freundschaftsspiele dienen als finale Phase der Kaderbildung und taktischen Abstimmung vor der WM. Die unterschiedlichen Austragungsorte und TV-Rechte (ARD, ZDF, RTL) zeigen die mediale Bedeutung der Partien. Gleichzeitig ermöglichen die Begegnungen gegen variierende Spielstile letzte Einordnungen für das Trainerteam.

Deutschland bei der WM 2026

Bei der WM 2026 Endrunde spielt man in der WM 2026 Gruppe E gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Die drei Vorrundenspiele sind auf den 14., 20. und 25. Juni angesetzt, dabei wird Deutschland in Houston/Texas, Toronto/Kanada und New York spielen. Die ARD und das ZDF teilen sich die TV-Übertragungen.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Die drei Vorrundenpartien bilden den Kern des WM-Auftritts und sind zentral für das Abschneiden in der Gruppenphase. Unterschiedliche Anstoßzeiten und Spielstätten in Houston, Toronto und East Rutherford erfordern Reise- und Regenerationsplanung seitens des medizinischen Stabs. Die TV-Übertragungen bei ARD und ZDF sichern eine hohe Präsenz in Deutschland.

Spielplan von Deutschland in der UEFA Nations League 2026

UEFA Nations League Niederlande - - Deutschland UEFA Nations League Deutschland - - Griechenland UEFA Nations League Deutschland - - Serbien UEFA Nations League Griechenland - - Deutschland UEFA Nations League Serbien - - Deutschland UEFA Nations League Deutschland - - Niederlande

Die Nations-League-Spiele im Herbst bieten zusätzliche Wettbewerbseinheiten zur Weiterentwicklung der Mannschaftsaufstellung und Spielphilosophie. Alle Partien beginnen jeweils um 20.45 Uhr und verteilen sich auf die TV-Sender RTL, ARD und ZDF. Diese Begegnungen ermöglichen dem Trainerstab, die Mannschaft nach der WM neu auszurichten und taktische Alternativen zu erproben.