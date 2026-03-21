WM 2026 DFB Kader ohne Weltmeister Ginter: enttäuscht von Nagelsmann-Nominierung

Matthias Ginter (32) fehlt im DFB-Kader für die Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) – eine Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die beim Innenverteidiger für Enttäuschung sorgt. Trotz einer Gala mit Tor und Vorlage im 5:1-Sieg des SC Freiburg gegen Genk in der Europa League bleibt Ginter außen vor. Der Weltmeister von 2014 spricht offen über das Telefonat mit Nagelsmann und hält an der WM-Hoffnung für 2026 fest.

Nagelsmann verzichtet auf Ginter – Nominierung für Testspiele

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Matthias Ginter nicht für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana. Die Entscheidung betrifft den DFB-Kader vor dem Weg zur WM 2026 und hat unmittelbare Auswirkungen auf Ginter, der 51 Länderspiele absolviert hat. Nagelsmann erklärte auf der Pressekonferenz: „Matze Ginter spielt eine sehr gute Saison. Wir können nicht alle immer mitnehmen und jedem die Chance geben, aber versuchen schon, dass viele die Chance haben, sich auch zu zeigen. Der Zug ist nicht abgefahren.“

Ginter zeigt sich enttäuscht und spricht über das Gespräch

Nach dem Spiel gegen Genk bezeichnete Ginter die Nicht-Nominierung als „enttäuschend“ und berichtete von einem Telefonat mit Nagelsmann: „Wir haben am Dienstag telefoniert. Es ist natürlich enttäuschend.“ Er relativierte zugleich die Lage und hielt an der Perspektive für die WM fest: „Soweit ich gehört habe, ist es noch nicht endgültig. Also schauen wir mal.“ Ginter fügte hinzu: „Das Gespräch war, wie man heute erfahren hat, nicht so toll. Es ist keine unfaire, sondern eine sportliche Entscheidung. Trotzdem ist enttäuschend. Aber es gibt wieder Chancen und es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.“

Aktuelle Statistiken von Ginter in der Saison 2025/2026

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Europa League 2025/2026 10 10 900′ 1 (0) 2 7.3 Bundesliga 2025/2026 24 24 2160′ 2 (0) 3 6.9 DFB Pokal 2025/2026 4 4 390′ 7.2 Gesamt: 38 38 0 3450′ 0 0 0 3 (0) 5 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 38 - Per Game In Startaufstellung 38 1.0 Per Game Minuten 3450 90.8 Per Game Tore 3 0.1 Per Game Assists 5 0.1 Per Game

Formnachweis im Breisgau: Tor und Vorlage gegen Genk

Ginter lieferte unmittelbar nach der Nominierungsabsage ein eindrucksvolles Statement im Spielverlauf der Europa League: Beim 5:1 gegen Genk erzielte der Innenverteidiger das 1:0 und bereitete das 2:0 vor, sein intensives Zweikampfverhalten prägte die Defensive. In Freiburgs Gala am Breisgau-Stadion setzte Ginter damit ein deutliches Zeichen Richtung Nationalmannschaft; die Leistung des Routiniers wurde in der Berichterstattung hervorgehoben (BILD-Note 1). Dennoch bleibt die sportliche Entscheidung des DFB-Trainers bestehen.

Auch Noah Atubolu fehlt in der DFB-Auswahl

Neben Ginter traf die Nominierung auch Noah Atubolu (23) – der Freiburg-Torhüter ist ebenfalls nicht für die Testspiele berücksichtigt worden. Ginter sagte dazu: „Wir haben gestern drüber gesprochen und heute Morgen dann noch einmal. Es gilt für ihn das Gleiche wie für mich. Es wird weitere Chancen geben und es kann viel passieren.“ Unter Nagelsmann hat Ginter bislang noch kein Pflichtspiel für die Nationalmannschaft bestritten, trotz seiner konstanten Form und Erfahrung.