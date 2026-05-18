WM 2026 Deutschland gegen England? Kane fürchtet Neuer bei der WM

Harry Kane hat eine starke Bayern-Saison mit 36 Ligatreffern abgeschlossen, den Lewandowski-Rekord von 41 Toren aber knapp verpasst. Nach dem 5:1 gegen Köln, in dem er die Treffer Nummer 34 bis 36 erzielte, steht fest: Der Engländer gehört bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zum Kader der Three Lions und den ganz großen Stars.

Kane blickt auf ein mögliches Wiedersehen

Als Kapitän Englands sieht Kane dabei offenbar ein Comeback von Manuel Neuer im DFB-Tor nicht gerade gelassen. Auf die Frage, ob er mit einem Duell gegen seinen Bayern-Kollegen beim Turnier rechne, reagierte er mit einem Augenzwinkern: „Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er sich einfach erholt.“

Der 32-Jährige fügte hinzu: „Wer weiß, das ist nicht meine Entscheidung. Aber Manu ist noch immer einer der besten Torhüter. Wir werden abwarten müssen.“

Starke Bilanz gegen Neuer

Sportlich müsste Kane ein Aufeinandertreffen mit Neuer nicht fürchten. Gegen den deutschen Schlussmann hat der Angreifer eine makellose persönliche Bilanz: In drei Partien blieb er ungeschlagen, gewann zwei dieser Spiele und traf dabei in allen drei Begegnungen mindestens einmal gegen Neuer.

Deutschland und England könnten bei der WM frühestens im Sechzehntelfinale aufeinandertreffen.