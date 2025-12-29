WM 2026 & der Kampf im DFB-Kader: ter Stegen, Goretzka und Havertz vor wichtigem Winter

Die WM 2026 rückt näher, und das DFB-Team steht vor entscheidenden Herausforderungen. Vor dem Abflug in die USA muss Bundestrainer Julian Nagelsmann einige gravierende Entscheidungen treffen. Marc-André ter Stegen, Leon Goretzka und Kai Havertz stehen unter Druck, ihre Form und Einsatzzeiten zu optimieren, um einen Platz im DFB-Kader zu sichern. Der Winter wird für diese DFB-Stars richtungsweisend sein.

Ter Stegen vor möglichem Wechsel nach Girona

Die Situation von Marc-André ter Stegen ist aktuell am klarsten. Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer wurde der 33-Jährige zur neuen Nummer Eins im Tor der Nationalmannschaft ernannt. Doch mehrere Rückschläge, darunter Verletzungen und der Verlust seines Stammplatzes bei Barcelona, werfen Fragen auf. Nagelsmann hat ter Stegen zwar die Rückendeckung gegeben, doch er stellt eine klare Bedingung: „Es ist wichtig, dass er spielt.“ Der Torwart muss sich entscheiden, ob er den Schritt aus Barcelona wagt, wo Joan García weiterhin die Nummer Eins bleibt. Berichten zufolge interessiert sich ter Stegen für einen Wechsel zu Girona, wo er die Möglichkeit hätte, sich in der spanischen Liga zu beweisen.

Goretzkas Zukunft bei Bayern unsicher

Leon Goretzka sieht sich ebenfalls in einer prekären Lage. Trotz seiner Rückkehr zu alter Form und 23 Einsätzen für den FC Bayern in dieser Saison bleibt er oft nur Zuschauer in wichtigen Spielen. In der Champions League und im DFB-Pokal wurde er nicht einmal in der Startelf berücksichtigt. Diese Situation könnte sich auf seine Position im Nationalteam auswirken, besonders da Nagelsmann Wert auf einen regelmäßigen Spielrhythmus legt. Gerüchte um einen Wechsel nach England, insbesondere zu Tottenham, machen die Runde. Goretzkas Vertrag läuft im Sommer aus, und ein Abgang scheint immer wahrscheinlicher.

Havertz auf dem Weg zum Comeback

Kai Havertz befindet sich in einer anderen Situation. Der vielseitige Offensivspieler, der 2024 eine Schlüsselrolle unter Nagelsmann einnahm, wurde durch Verletzungen ausgebremst. Nach einer Oberschenkelverletzung in der vergangenen Rückrunde und einer Knieverletzung zu Saisonbeginn arbeitet der 26-Jährige nun intensiv an seinem Comeback. Arsenal-Coach Mikel Arteta äußerte sich optimistisch über Havertz’ Rückkehr: „Ich denke, es wird nur eine Frage von Tagen sein.“ Sollte Havertz ohne Komplikationen zurückkehren, könnte er sowohl für Arsenal als auch für das DFB-Team schnell wieder zu einer entscheidenden Figur werden.

Winter wird entscheidend für DFB-Stars

Für ter Stegen, Goretzka und Havertz wird der Winter entscheidend sein, um sich für die WM 2026 zu qualifizieren. Auch andere DFB-Stars wie Niclas Füllkrug und Jamal Musiala stehen vor ähnlichen Herausforderungen, während sie versuchen, sich wieder ins Rampenlicht zu spielen. Nagelsmann wird die Entwicklungen genau beobachten, um die besten Entscheidungen für das Team zu treffen.