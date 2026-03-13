WM 2026 – Das ist der USA National Kader von Coach Pochettino

US Coach Mauricio Pochettino steht kurz vor der Nominierung seines Soccer-Aufgebots für die Testspiele in Atlanta gegen Belgien und Portugal (Länderspielfenster Ende März). Das finale 26-köpfige WM-Kader wird offiziell am 26. Mai bekanntgegeben; die US-Auswahl startet die Heim-WM am 12. Juni gegen Paraguay in Los Angeles. Nach aktuellem Stand hier die projektierte Aufstellung und die wichtigsten Personalfragen vor der Nominierung — inklusive Form, Verletzungsstatus und taktischer Optionen. Die USA spielt bei der Heim-WM in der Gruppe D.

Stürmer: Folarin Balogun als Stoßspitze

Als klare Nummer eins im Angriff gilt Folarin Balogun. Der Angreifer von AS Monaco liegt nach einer starken Phase – fünf Tore in den letzten fünf Spielen, darunter drei gegen PSG – vorne in der internen Hierarchie. Ricardo Pepi, Haji Wright und Patrick Agyemang gelten als Backups und bringen unterschiedliche Qualitäten für die Bank und mögliche Systemwechsel mit. Spieler, die knapp passen: Damion Downs, Brian White und Josh Sargent. Gleichzeitig betont die Projektion, dass bei 26 Kaderplätzen alle vier Stürmer rationale Optionen bleiben, solange ihre Form anhält.

Offensives Mittelfeld: Pulisic und McKennie gesetzt

Christian Pulisic und Weston McKennie sind die voraussichtlichen Starter im offensiven Mittelfeld. Pulisic bleibt trotz eines torlosen Jahres 2026 für Milan gesetzt; McKennie setzt seine starke Saison bei Juventus fort. Brenden Aaronson, Diego Luna und Malik Tillman gelten als Einwechsel- und Systemoptionen. Tillman hatte zuletzt eine Knöchelverletzung und kam bei Bayer Leverkusen meist von der Bank; Luna fehlt 2026 wegen einer Verletzung womöglich für die März-Nominierung. Gio Reyna und Alex Zendejas haben den Sprung derzeit nicht geschafft: Reyna fehlt Spielpraxis bei Borussia Mönchengladbach, Zendejas hat verletzt und als Joker nur wenig Einsatzzeit im Kalenderjahr gesammelt.

Defensives Mittelfeld: Adams gesetzt, Tessmann um Startplatz

Tyler Adams ist die unumstrittene Schlüsselfigur vor der Abwehr. Tanner Tessmann wird als Partner gesehen, allerdings schwanken seine Leistungen bei Olympique Lyon; zuletzt spielte er nur kurz in der Europa League. Als Alternativen stehen Sebastian Berhalter, Johnny Cardoso und Cristian Roldan bereit. Cardoso hat bei Atlético Madrid in La Liga und der Champions League zuletzt Starteinsätze vorzuweisen — Pochettino beobachtete Atleti persönlich. Yunus Musah meldete sich mit seinen ersten Saisontoren für Atalanta zurück und macht damit noch einmal Druck, doch seine lange Pause von der Nationalmannschaft könnte zu spät kommen. Aidan Morris bleibt eine Außenoption, hat aber derzeit das Nachsehen.

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Flügelverteidiger und Innenverteidigung: Verletzungen, Optionen und Noahkai Banks

Auf den Flügeln sind Sergiño Dest und Antonee „Jedi“ Robinson als Startelfkandidaten vorgesehen. Dest zog sich bei PSV eine Blessur zu und fehlt im März, soll aber rechtzeitig für die WM zurückkehren. Robinson war zuletzt ebenfalls angeschlagen und kommt bei Fulham nur selten zum Einsatz. Max Arfsten und Alex Freeman zählen als Optionen von der Bank; Freeman hat seit seinem Wechsel zu Villarreal nur sehr geringe Einsatzzeiten gesammelt.

In der Innenverteidigung nennt die Projektion Chris Richards und Tim Ream als Startkombination, dazu wird Tim Weah als flexibler Verteidiger/Innenverteidiger eingeplant — Weah spielte seit seinem Wechsel häufiger in defensiveren Rollen bei Olympique Marseille. Ersatzstimmen kommen von Mark McKenzie und Miles Robinson; Spieler wie Tristan Blackmon, Cameron Carter‑Vickers, Auston Trusty und Walker Zimmerman blieben außen vor. Außerdem steht Noahkai Banks (Augsburg) im Fokus: Der 19‑Jährige entscheidet sich derzeit zwischen den USA und Deutschland. Er sagte zuletzt, er sei „sehr hin- und hergerissen“ und steht in Kontakt mit beiden Verbänden. Da Banks die USA bereits bei der U‑17-WM 2023 vertreten hat, wäre für einen Wechsel zu Deutschland ein FIFA‑One‑Time‑Switch nötig — den er bislang nicht beantragt hat. Solange Banks keine verbindliche Entscheidung trifft, erscheint ein WM‑Platz für ihn unwahrscheinlich.

Torhüter: Matt Freese auf der Innenbahn

Als wahrscheinlicher Nummer‑1‑Torwart vor der Nominierung gilt Matt Freese; er befindet sich nach aktueller Einschätzung auf der „inside track“. Der Artikel nennt keine weiteren konkreten Torwartkandidaten, spricht aber allgemein davon, dass Pochettino die letzten Testspiele auch zur Überprüfung von Form, Fitness und Rotation nutzen wird.

Quelle: Fox Sports (Projektion)