Der Wechsel von Danilho Doekhi zum Surinamischen Fußballverband wird am 10. Januar 2026 vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) verhandelt. Der Innenverteidiger von Union Berlin könnte seinen Traum von einer WM-Teilnahme bei der Weltmeisterschaft 2026 verwirklichen, während Suriname in den Wm-Playoffs gegen Bolivien und gegen den Irak (im Finale der Playoffs) um ein Ticket für das sportliche Großereignis kämpft.

CAS-Verhandlung über Verbandswechsel im Januar

Für Danilho Doekhi, den 27-jährigen Innenverteidiger des Bundesliga-Teams Union Berlin, könnte sich Anfang kommenden Jahres eine entscheidende Tür öffnen. Der Surinamische Fußballverband plant, die FIFA-Entscheidung, die Doekhi derzeit vom internationalen Spielbetrieb ausschließt, anzufechten. Brian Tevreden, der Direktor des Verbands, bestätigt, dass der Fall voraussichtlich in der zweiten Januarwoche vor dem CAS verhandelt wird. “Wir hoffen auf eine schnelle Lösung”, sagte Tevreden gegenüber “ESPN.nl”.

Suriname hofft auf WM-Teilnahme

Die Nationalmannschaft Surinames hat im März die Möglichkeit, sich über die Play-offs für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren. Der Verband hat große Hoffnungen, dass Doekhi, der bislang für mehrere U-Nationalmannschaften der Niederlande aktiv war, rechtzeitig für die Qualifikationsspiele spielberechtigt ist. “Suriname ist in meinem Herzen, ich will es”, äußerte Doekhi in der Vergangenheit zu seinem Wunsch, für sein Heimatland zu spielen.

Doekhi als wertvollster Spieler im Kader?

Mit einem Marktwert von 13 Millionen Euro könnte Doekhi der teuerste Spieler im Aufgebot Surinames werden. Der Verteidiger hat in den letzten Jahren für die niederländische U-Nationalmannschaft gespielt und wartet seitdem vergeblich auf eine Nominierung für die A-Mannschaft. Die Möglichkeit, von einem südamerikanischen Verband übernommen zu werden, zeigt das Interesse an seiner sportlichen Zukunft.

Die Herausforderung im Halbfinale

Im Rahmen der Play-offs trifft Suriname im Halbfinale auf Bolivien, und bei einem Sieg würde im Endspiel Irak warten. Die Spannung um die Spiele ist groß, und die Fans hoffen auf eine erfolgreiche Qualifikation für das bevorstehende Weltmeisterschaftsturnier.