WM 2026 Dämpfer – Niclas Füllkrug schon wieder verletzt

Der Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug hat einen Rückschlag beim AC Mailand erlitten. Berichten zufolge hat sich der 32-Jährige einen Zeh gebrochen und wird vorerst ausfallen. Die Hoffnungen der Rossoneri ruhen auf einer schnellen Genesung, doch die Diagnose lässt einen längeren Aufenthalt im Lazarett befürchten.

Füllkrug fällt gegen Como 1907 und US Lecce aus

Nach seinem ersten Startelf-Einsatz für Milan in der Partie gegen die AC Florenz (1:1) hat sich Füllkrug eine Verletzung zugezogen. Laut der Gazzetta dello Sport wird er am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Como 1907 definitiv nicht auf dem Platz stehen. Auch für das bevorstehende Spiel gegen US Lecce am Sonntag (20.45 Uhr) ist eine Teilnahme „mit ziemlicher Sicherheit“ ausgeschlossen. Eine offizielle Mitteilung des Vereins steht bislang aus.

Ein Blick auf die Verletzung und die Reha

Die Diagnose eines gebrochenen Zehs sorgt für Besorgnis im Milan-Lager. Füllkrug wurde bereits operiert, und die Berichterstattung der La Repubblica deutet auf eine Ausfallzeit von mehreren Wochen hin. Der Spieler wird nun intensive Rehabilitationsmaßnahmen durchlaufen müssen, um schnellstmöglich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können.

Füllkrugs Wechsel und seine WM-Ambitionen

Der Angreifer wechselte am 2. Januar auf Leihbasis von West Ham United zu Milan, um seine Chancen auf eine Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu verbessern. Bei seiner Vorstellung in Mailand äußerte Füllkrug: „Ich hoffe, dass ich jetzt wieder dauerhaft verfügbar bin, dann glaube ich, dass ich die Lücke schließen kann.“ Diese Aussage verdeutlicht, wie wichtig ihm die kommenden Monate sind.

Nächste Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft

Die nächsten Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen Ende März an. Am 27. März trifft die DFB-Auswahl in der Schweiz auf die heimische Mannschaft, gefolgt von einem Duell gegen Ghana am 30. März in Stuttgart. Füllkrugs Genesung wird entscheidend sein, um die Kaderplanung für diese wichtigen Spiele nicht zu gefährden.