WM 2026 Chancen: Thomas Müller mit Skepsis

Thomas Müller äußert sich zu den Titelchancen der DFB-Elf bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der 36-jährige Ex-Nationalspieler sieht großes Potenzial im deutschen Team, warnt jedoch vor der fehlenden Konstanz, so der MagentaTV Experte. Während er talentierte Spieler wie Jamal Musiala und Florian Wirtz lobt, bleibt er skeptisch, ob das Team bereits bereit für den WM-Titel ist.

Müller über den aktuellen Kader der DFB-Elf

Thomas Müller, der das deutsche Nationalteam über viele Jahre hinweg geprägt hat, glaubt an die individuelle Klasse seiner Mitspieler. Im Interview mit „Sky“ betont der Offensivspieler der Vancouver Whitecaps, dass die Talente im Kader, wie Musiala und Wirtz, vielversprechend sind. „Das sind super talentierte Spieler, genial in ihren Aktionen“, erklärt Müller, stellt jedoch klar, dass er noch nicht das Gefühl hat, dass sie bereits „titelreif“ sind.

Konstanz als großes Problem

Ein zentrales Manko der DFB-Elf sieht Müller in der fehlenden Konstanz über längere Zeiträume. „Das ist ein Problem, das uns schon seit einigen Jahren begleitet“, so der 36-Jährige. Diese Schwäche könnte entscheidend werden, wenn es darum geht, im Turnierverlauf erfolgreich abzuschneiden. Müller hofft, dass das Team die notwendige Stabilität findet, um die Talente zu fördern und zu echten Leistungsträgern zu entwickeln.

Potenzial und Risiken der DFB-Elf

Die Einschätzung von Müller ist klar: „Wir haben das Potenzial, jeden zu schlagen, aber auch das Potenzial, gegen jeden zu verlieren.“ Er fordert mehr Spieler, die in internationalen Topklubs wie Bayern München und Real Madrid prägende Figuren sind, um die DFB-Elf auf das nächste Level zu heben. Namen wie Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger fallen, wenn es um die Notwendigkeit von Erfahrung und Stabilität im Kader geht.

Thomas Müller und seine Erfolge

Der erfahrene Spieler hat in seiner Karriere 131 Länderspiele absolviert und dabei 45 Tore erzielt. Seine größte Errungenschaft war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Nach zwei enttäuschenden Turnieren, in denen Deutschland in der Gruppenphase ausschied, bleibt abzuwarten, ob Müller und die DFB-Elf bei der kommenden WM 2026 den Sprung zurück an die Spitze schaffen können. Bei der WM 2026 wird er zusammen mit Jürgen Klopp und Mats Hummels als TV-Experte für MagentaTV zu sehen sein.

Quelle: https://www.sport.de/news/ne16437019/wm-2026–dfb-elf-bereit-fuer-den-wm-titel-thomas-mueller-wird-deutlich/