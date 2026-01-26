WM 2026-Casting läuft: Wer sind die DFB-Kader Wackelkandidaten?

Die WM 2026-Planungen von Julian Nagelsmann nehmen Fahrt auf, während die Wackelkandidaten für den deutschen Kader weiter um einen Platz kämpfen. Im März finden die nächsten Länderspiele statt, mit weniger als vier Monaten bis zur Bekanntgabe der endgültigen Aufstellung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ stehen einige Spieler unter Druck, sich in den verbleibenden Testspielen zu beweisen. Wer wird das Ticket nach Nordamerika lösen? Hier der mögliche WM 2026 Kader.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor entscheidenden Wochen. Julian Nagelsmann muss bis zur Kaderbekanntgabe am 21. Mai 2026 knifflige Entscheidungen treffen. Die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana, gefolgt von Duellen gegen Finnland und die USA, bieten die letzte Chance für Spieler, sich für das Turnier zu empfehlen. Während Leistungsträger wie Joshua Kimmich und Jamal Musiala nahezu sicher im Aufgebot stehen, kämpfen andere um ihre WM-Chancen.

Marc-André ter Stegen: Ein Fragezeichen im Tor

Marc-André ter Stegen, der derzeit auf Leihbasis bei Girona spielt, hat aufgrund einer Rückenverletzung in dieser Saison nur wenige Spiele absolviert. Nagelsmann hat in der Vergangenheit betont, dass der 33-Jährige die Nummer eins sein könnte, sollte er sich als Stammkeeper etablieren. Sein Wechsel könnte ihm die Möglichkeit geben, wieder in Form zu kommen und sich ins DFB-Team zurückzukämpfen.

Assan Ouédraogo: Verletzungspech bremst den Aufstieg

Nach einem starken Start bei RB Leipzig, wo er in 13 Einsätzen bereits sieben Torbeteiligungen erzielen konnte, hat sich Ouédraogo erneut eine Knieverletzung zugezogen und fällt bis März aus. Dies könnte seine Chancen auf einen Kaderplatz bei der WM erheblich beeinträchtigen. Dennoch wurde er im November für die A-Nationalmannschaft nominiert und konnte beim Debüt sofort einen Treffer erzielen, was seine Qualitäten unterstreicht.

Kai Havertz: Comeback nach Verletzung

Kai Havertz feierte im Januar sein Comeback nach einer langen Verletzungspause und zeigte sich in guter Form. Der Arsenal-Spieler hat in 55 Länderspielen 20 Tore erzielt und könnte sich als wichtiger Spieler für Nagelsmann erweisen, sofern er verletzungsfrei bleibt. Seine Vielseitigkeit und Torgefahr machen ihn zu einem starken Kandidaten für das WM-Aufgebot.

Leroy Sané: Mit Aufwind zur WM?

Nach einem schwierigen Saisonstart bei Galatasaray hat Leroy Sané in den letzten Spielen überzeugt. Er erzielte in den letzten beiden Qualifikationsspielen zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Nagelsmann hat betont, dass Sané mehr auffallen muss, doch die jüngsten Leistungen könnten ihm helfen, sich wieder in den Fokus des DFB zu spielen.

Niclas Füllkrug: Dringender Handlungsbedarf

Trotz einer soliden Bilanz von 14 Toren in 24 Einsätzen für Deutschland muss Niclas Füllkrug um seine WM-Teilnahme bangen. Beim AC Milan ist er bisher gut ins Rennen eingestiegen. Um sich einen Platz im Kader zu sichern, muss er in der Rückrunde deutlich zulegen.

Lennart Karl: Der Youngster unter Beobachtung

Lennart Karl vom FC Bayern München ist ein spannender Wackelkandidat. Der 17-Jährige hat sich durch starke Leistungen in die Startelf gespielt und könnte, obwohl er noch für die U-17 spielberechtigt ist, frühzeitig in Nagelsmanns Pläne rücken. Sein Potential und die Unterstützung von erfahrenen Spielern wie Kimmich könnten ihm helfen, sich einen Platz im Nationalteam zu erkämpfen.

Saïd El Mala: Der Außenseiter mit Perspektive

Saïd El Mala vom 1. FC Köln hat in der ersten Saisonhälfte aufgezeigt und wurde bereits für die Nationalmannschaft nominiert. Obwohl ihm bislang der Durchbruch fehlt, könnte er mit weiteren starken Leistungen und einem Platz in der Startelf das Interesse des Bundestrainers wecken. Nagelsmann sieht in ihm einen dribblestarken Spieler, der das DFB-Team bereichern könnte.