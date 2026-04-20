WM 2026 – Brasiliens Nationaltrainer Ancelotti wegen Neymar unklar – da kann nur Staatspräsident Lula helfen

Ancelotti holt sich Rat bei Lula

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat sich mit einer außergewöhnlichen Frage direkt an Staatspräsident Lula gewandt: Soll Neymar für die Weltmeisterschaft 2026 in den Kader berufen werden? Der Santos-Stürmer ist wegen seiner wiederkehrenden Fitnessprobleme längst zu einer Frage von nationaler Tragweite geworden.

Die Diskussion um den 34-Jährigen gewann dadurch noch einmal deutlich an politischem Gewicht. Neymar, der in seiner Heimat immer wieder mit körperlichen Rückschlägen zu kämpfen hat, steht damit nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich im Mittelpunkt.

Lula: „Er muss sich auf dem Platz verdienen“

Wie Lula in einer Live-Sendung auf seinem YouTube-Kanal bestätigte, hatte Ancelotti ihn kontaktiert, um ein Gefühl für die öffentliche und politische Stimmung rund um Neymars mögliche Rückkehr in die Seleção zu bekommen. Der 80 Jahre alte Staatschef schilderte das Gespräch offen und machte deutlich, wie groß der Druck rund um eine mögliche Nominierung des Offensivmanns ist.

Lula sagte: „Ich hatte die Gelegenheit, mit Ancelotti zu sprechen, und er fragte mich: ‚Glauben Sie, Neymar sollte berufen werden?‘ Ich sagte: ‚Schauen Sie, Ancelotti, wenn er körperlich fit ist, hat er die fußballerische Qualität. Ich muss wissen, ob er es wirklich will.‘ Wenn ja, dann muss er professionell sein. Er kann sich Cristiano Ronaldo ansehen, er kann sich [Lionel] Messi ansehen und trotzdem zur Nationalmannschaft gehen, weil er noch nicht alt ist. Aber er kann nicht erwarten, nur wegen seines Namens dabei zu sein. Er muss sich das auf dem Platz verdienen.“

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Fitness bleibt das entscheidende Kriterium

Während Ancelotti sich also den Rat des Präsidenten anhörte, bleibt seine öffentliche Linie klar: Reputation allein reicht nicht für die Reise nach Nordamerika. Nach Neymars Knieverletzung, die im Dezember eine Operation erforderlich machte, fordert der Italiener vor allem körperliche Bereitschaft auf höchstem Niveau.

Ancelotti betonte: „Neymar ist in der Lage zurückzukommen. Ich habe es schon mehrmals gesagt, und es ist sehr klar: Ich werde nur Spieler berufen, die körperlich bereit sind. Nach seiner Knieverletzung im Dezember hat sich Neymar gut erholt; er erzielt Tore. Er muss in diese Richtung weitermachen und seine Fitness verbessern. Er ist auf dem richtigen Weg. Im Moment wird er vom brasilianischen Verband (CBF), von mir und von anderen beurteilt, und er hat noch zwei Monate Zeit, um zu zeigen, dass er die Qualitäten hat, bei der nächsten Weltmeisterschaft zu spielen.“

Santos arbeitet an Neymars Rückkehr

Auch bei Santos wird alles darangesetzt, den Ausnahmespieler in den nächsten Wochen belastbarer zu machen. Trainer Cuca erklärte jüngst, dass der frühere Barça-Profi die March-Länderspielpause genutzt habe, um sich einer speziellen Platelet-Rich-Plasma-Behandlung am Knie zu unterziehen, um seine Regeneration zu beschleunigen.

Dieser medizinische Fahrplan soll die nötige Robustheit für ein intensives Pensum in der Liga bis zum Sommerturnier schaffen.

Yamal hofft auf den Auftritt seines Idols

Während in Brasilien weiter über Neymars Rolle diskutiert wird, hat die nächste Generation der Stars längst Partei für den früheren Weltfußballer ergriffen. Zu den Bewunderern gehört auch Barcelonas Ausnahmetalent Lamine Yamal, der Neymar unbedingt bei der WM 2026 sehen möchte.

Yamal sagte auf einer Pressekonferenz: „Er ist mein Idol und ich werde ihm immer dankbar sein für alles, was er für den Fußball getan hat. Er inspiriert jeden. Er ist die Art von Spieler, für den man eine Eintrittskarte kauft, die Art von Spieler, dessen Spiel man sich drei Tage später noch einmal anschaut, nur um seine Aktionen zu sehen. Hoffentlich wird er bei der Weltmeisterschaft dabei sein.“

Mit noch zwei Monaten Zeit, um seine Fitness nachzuweisen, bleibt Neymar einer der meistdiskutierten Namen im Weltfußball, während der Countdown zur Weltmeisterschaft seinem Ende entgegengeht.