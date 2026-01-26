Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter warnt Fußballfans aufgrund von Sicherheitsbedenken eindringlich vor einer Reise in die USA zur Weltmeisterschaft im Sommer. Er empfiehlt den Fans, sich von den USA fernzuhalten und unterstützt die kritischen Äußerungen des Antikorruptionsexperten Mark Pieth. Dessen Warnungen zur Sicherheit der Fans sind alarmierend und ziehen die innenpolitische Lage in den USA in Betracht.

Blatter sieht Sicherheitsrisiken für Fans

Joseph S. Blatter äußerte sich am Montag auf der Plattform X und riet den Fans, die USA während des Turniers zu meiden. „Für die Fans gibt es nur einen Ratschlag: Bleibt den USA fern“, so der Schweizer. Diese Warnung kommt in einer Zeit, in der die Sicherheitslage in den USA von verschiedenen Seiten kritisch betrachtet wird.

Mark Pieth unterstützt Blatters Warnung

Blatter bezieht sich auf Mark Pieth, der von 2011 bis 2013 Vorsitzender einer FIFA-Kommission war. Pieth hatte kürzlich in einem Interview mit dem Tagesanzeiger ähnliche Bedenken geäußert. Er erklärte, dass Fans bei der Einreise in die USA mit unangenehmen Überraschungen rechnen müssten. „Ihr seht es am Fernseher sowieso besser“, meinte Pieth und fügte hinzu, dass einige Fans ohne Vorwarnung in den nächsten Flieger nach Hause geschickt werden könnten, wenn sie den Beamten nicht gefallen.

Politische Lage in den USA sorgt für Besorgnis

Die innenpolitische Situation in den USA, insbesondere die „Marginalisierung politischer Gegner“ und „Übergriffe der Einwanderungsbehörden“, stellt für Fußballfans ein erhebliches Risiko dar. Pieth vergleicht die Sicherheitslage in den USA mit der in Mexiko, wo Drogenbanden eine Bedrohung darstellen. „In Mexiko sind es die Drogenbanden, die mit Übergriffen drohen, in den USA ist es ein autoritär werdender Staat“, erklärte er weiter.

Deutsche Bundesregierung rät zu Vorsicht

Im Zuge dieser Warnungen appellierte auch die deutsche Bundesregierung an Reisende, erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Die Situation wird durch einen jüngsten Vorfall in Minneapolis, bei dem Beamte der Grenzschutzbehörde Border Patrol einen Menschen erschossen, zusätzlich verschärft. In Anbetracht dieser Vorfälle ist die Sicherheit der Fans während der Weltmeisterschaft von größter Bedeutung.