WM 2026 Bewerbung: Nick Woltemade und die fußballerische Nulldiät

Nick Woltemade kämpft bei Newcastle United mit einer Torflaute und einem Platz auf der Bank. Der deutsche Nationalstürmer hat in den letzten neun Pflichtspielen nicht getroffen, was seine Rolle im deutschen Sturm vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Frage stellt. Trotz seiner schwierigen Phase gibt es positive Signale von Trainer Eddie Howe, der weiterhin an Woltemades Fähigkeiten glaubt.

Woltemade: Der Druck steigt vor der WM

Der 23-jährige Woltemade zeigt sich in einem Werbevideo, in dem er die veganen Snacks im St. James‘ Park probiert. Doch die Freude über seine neue Ernährungsweise wird von einer anhaltenden Torflaute überschattet. In den letzten neun Pflichtspielen blieb der Stürmer torlos, was seine Einsatzzeit deutlich verringert hat. Seine letzte Nominierung als Joker beim 0:2 gegen Aston Villa brachte keine Wende; Woltemade konnte in der zweiten Halbzeit keinerlei Gefahr ausstrahlen.

Eddie Howe bleibt optimistisch

Trainer Eddie Howe äußerte sich positiv über Woltemades allgemeine Leistungen. „Nick spielt gut, es gibt keine Probleme mit seinen allgemeinen Leistungen“, betonte Howe. Dennoch entschied sich der Übungsleiter in den letzten beiden Spielen, Yoane Wissa den Vorzug im Sturmzentrum zu geben. Diese Entscheidung könnte Woltemade vor zusätzliche Herausforderungen stellen, besonders mit Blick auf die bevorstehende WM.

Die nächste Chance gegen PSG

Am Mittwoch steht für Newcastle ein entscheidendes Spiel in der Champions-League-Ligaphase gegen Paris Saint-Germain an. Dabei geht es um ein direktes Achtelfinal-Ticket. Howe wird entscheiden müssen, ob er Woltemade erneut als Joker einsetzen wird. Der Trainer hofft, dass Woltemade „mehr Chancen bekommt“ und damit auch „mehr Torvorlagen vom Team“ erhält.

Konkurrenz im Sturm und WM-Perspektiven

Mit der Verpflichtung von Wissa im Sommer für 57 Millionen Euro vom FC Brentford hat sich die Konkurrenz im Sturm erhöht. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Situation genau beobachten, da Woltemade in der Qualifikation zur WM mit vier Toren in drei Spielen entscheidend war. Angesichts des begrenzten Angebots an Alternativen auf der Mittelstürmer-Position könnte Woltemade trotz seiner aktuellen Formschwäche weiterhin eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft spielen.