WM 2026 bei MagentaTV: Alle Spiele, exklusive Einblicke und ein Weltklasse-Expertenteam

WM 2026 komplett nur bei MagentaTV – Müller, Klopp & Hummels an Bord

Wenn 2026 die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten ansteht, ist MagentaTV die zentrale Anlaufstelle für alle Fans in Deutschland. Als einziger Anbieter zeigt der Telekom-Dienst alle 104 Spiele live – 44 davon exklusiv. Und mit einem hochkarätig besetzten Expertenteam um Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp verspricht MagentaTV nicht nur Fußball in UHD, sondern auch tiefgründige Analysen auf Top-Niveau. Hier alle Infos zur WM 2026 TV-Übertragung von MagentaTV.

Wer zeigt was? So läuft die WM 2026 im deutschen Fernsehen

Die TV-Rechte zur FIFA WM 2026 liegen exklusiv bei der Telekom – und das bedeutet: MagentaTV überträgt jedes einzelne der 104 WM-Spiele live, davon 44 Partien exklusiv. Diese beinhalten 33 Gruppenspiele, sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. Im Free-TV (ARD und ZDF) laufen lediglich ausgewählte Spiele: die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals sowie das Finale.

Wer also alle Begegnungen des Turniers sehen will, kommt an einem MagentaTV-Abo nicht vorbei – etwa über den flexiblen Tarif MagentaTV Flex, der monatlich kündbar ist.

Müller, Hummels, Klopp: Warum dieses Trio den Unterschied macht

Das Experten-Team von MagentaTV setzt auf Fußballkompetenz pur. Thomas Müller bringt als aktiver Nationalspieler aktuelle Einblicke direkt vom Platz mit – und das mit dem typischen Klartext, den Fans schätzen. Sein Gespür für Spielverläufe und sein Erfahrungsschatz aus vier Weltmeisterschaften machen ihn zum wertvollen Analysten.

Mats Hummels ergänzt das Team mit seiner ruhigen, taktisch geschulten Perspektive. Als Weltmeister und Führungsspieler analysiert er Defensivverhalten, Spielsysteme und Teamdynamiken mit Tiefgang.

Der Dritte im Bunde, Jürgen Klopp, bringt den internationalen Blick mit: Als Welttrainer, Champions-League-Sieger und langjähriger Premier-League-Coach kennt er Spieler, Systeme und Trainerphilosophien weltweit. Klopp steht für Emotionalität gepaart mit Fachwissen – ein seltener Mix im Fußball-TV.