WM 2026 Auswärtstrikot von adidas & DFB – Das ist das neue Away Trikot 2026 in blau & türkis!

Adidas hat das neue DFB-Auswärtstrikot für die FIFA WM 2026 vorgestellt: tiefblau als Grundfarbe, durchgehendes Zickzack-Muster und deutliche 1990er-Anklänge prägen das Design. Das Trikot greift die Linie des Heimtrikots auf und verbindet historische Bezüge – etwa an frühere blaue Trainingsoberteile – mit modernen Details wie einem Saum-Schriftzug „Seit 1954“. Technisch setzt Adidas auf CLIMACOOL+-Materialien, perforierte 3‑Streifen und gezielte Mesh‑Einsätze, um die Atmungsaktivität bei Hitze zu erhöhen. Die A‑Nationalmannschaft trägt das neue Auswärtstrikot erstmals am 27. März in Basel gegen die Schweiz; künftig nutzen auch die männlichen U‑Nationalmannschaften das Jersey. Ab 10 Uhr kann man es im DFB Shop bestellen!

Design: Tiefblau, Zickzack und 1990er‑Akzente

Das neue DFB-Auswärtstrikot setzt auf eine tiefblaue Grundfarbe, die bewusst an historische blaue Trainingsoberteile der Nationalmannschaft erinnert. Über das gesamte Jersey läuft ein diagonales Zickzack‑Muster, das die bekannten Adidas‑Zackenstreifen zu einem durchgehenden Design verbindet und laut Hersteller von klassischen Gestaltungselementen früherer Adidas‑Schuhkartons inspiriert ist. Zusätzlich bringen vertikal angeordnete, lebendige hellblaue Elemente Anklänge an die 1990er‑Jahre ins Spiel und verleihen dem Trikot eine dynamische Struktur; am Saum weist ein dezenter Schriftzug „Seit 1954“ auf die lange Partnerschaft zwischen adidas und dem DFB hin. Die Präsentation des neuen DFB Away Trikots auf Deutschlandtrikot.de

Material und Technologie: CLIMACOOL+ und Belüftung

Adidas kombiniert mechanisch dehnbare 3D‑Stoffe mit der CLIMACOOL+‑Technologie, um Schweiß schneller abzuleiten und die Haut länger trocken zu halten – ein Fokus, der besonders bei hohen Temperaturen relevant ist. Perforierte, breite 3‑Streifen‑Bänder sorgen zusätzlich für Luftaustausch, während strategisch platzierte Mesh‑Löcher an Körper und Säumen die Belüftung auch unter extremen klimatischen Bedingungen verbessern. Die von den Profis verwendete Authentic‑Version integriert diese Technologien vollumfänglich und adressiert damit funktionale Anforderungen an Spiel- und Trainingsbetrieb.

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Einsatz, Verfügbarkeit und Preise

Die A‑Nationalmannschaft wird das neue Auswärtstrikot erstmals beim Länderspiel gegen die Schweiz am 27. März in Basel tragen; die männlichen U‑Nationalmannschaften erhalten die Modelle ebenfalls. Die DFB‑Damen behalten weiterhin das rote Auswärtstrikot. Das Jersey ist ab sofort über adidas.de, in adidas Stores, im offiziellen DFB‑Fanshop und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die regulären Modelle kosten 100 EUR (Kinder: 75 EUR), die Authentic‑Variante, wie sie die Profis tragen, liegt bei 150 EUR.

Spielerreaktion: Florian Wirtz

Nationalspieler Florian Wirtz begrüßte das Design und zeigte sich unmittelbar angetan: „Ein Deutschland‑Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut! Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen.“ Gleichzeitig betonte Wirtz, dass das Trikot auch für Fans gut als Freizeitlook geeignet sei und Vorfreude auf die WM wecke.