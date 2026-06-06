WM 2026 AUS: Albtraum ist für Lennart Karl – Ouédraogo nachnominiert

Der Albtraum ist für Lennart Karl Realität geworden. Der 18 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern fällt wegen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel für die WM 2026 aus, die am 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada beginnt und bis zum 19. Juli läuft. Statt des Talents nominiert der DFB überraschend Assan Ouédraogo von RB Leipzig nach.

Verletzung im Abschlusstraining

Die Diagnose traf den DFB nach dem Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe gegen die USA in Chicago. Dort zog sich Karl die schwere Muskelverletzung zu, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitagnachmittag Ortszeit bestätigte. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es bereits der zweite Ausfall in der Offensive, nachdem im April schon Karls Münchner Teamkollege Serge Gnabry wegen eines Ausrisses der Adduktoren am rechten Oberschenkel für das XXL-Turnier hatte absagen müssen.

Karl hatte sich erst am vergangenen Sonntag im Länderspiel gegen Finnland beim 4:0 in der Startelf gezeigt und dabei eine ordentliche Leistung abgeliefert. Danach durfte er berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der WM-Mannschaft hegen. Nun ist die Enttäuschung groß, auch bei Nagelsmann, der sagte: „Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst.“

Ouédraogo rückt nach

Für Karl wird Assan Ouédraogo in den Kader berufen. Der 20-Jährige hat bislang nur ein Länderspiel für Deutschland bestritten, im November gegen die Slowakei beim 6:0, als er auch direkt ein Tor erzielte. Anschließend bremsten ihn zwei Knieverletzungen aus, erst Anfang April feierte er sein Comeback bei RB Leipzig.

Nach Nagelsmanns Einschätzung bringt auch Ouédraogo viel von dem mit, was Karl ausgezeichnet hatte. „Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen“, sagte der Bundestrainer. Dass Karl noch jung sei und noch viele Turniere vor sich habe, sei „nur ein kleiner Trost“. Man hätte den Aufsteiger der vergangenen Saison „sehr gerne im Team gehabt“.