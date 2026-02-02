WM 2026-Aus? Alarmstufe Rot! Dieser Spanien-Star droht die WM zu verpassen!

Alarmstufe Rot für den spanischen Nationalspieler Nico Williams! Der talentierte Offensivspieler von Athletic Bilbao kämpft mit langanhaltenden Leistenbeschwerden, die möglicherweise ein vorzeitiges Ende der Saison 2025/26 bedeuten könnten. Dies könnte nicht nur seine Vereinskarriere, sondern auch die WM-Hoffnungen der spanischen Nationalmannschaft gefährden. Die Situation ist ernst und alarmierend.

Williams kämpft mit gesundheitlichen Problemen

Nico Williams, der erst 23-jährige Star von Athletic Bilbao, sieht sich aufgrund anhaltender Leistenprobleme einer kritischen Situation gegenüber. Berichten der spanischen Zeitung „Marca“ zufolge könnte der Spieler den Rest der aktuellen Pflichtspielsaison verpassen, was auch seine Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko in Gefahr bringt. Diese medizinischen Herausforderungen werfen dunkle Schatten auf die sportliche Zukunft des talentierten Angreifers.

Therapie schlägt fehl – Operation als letzte Hoffnung

Die Beschwerden plagen Williams schon seit der vergangenen Saison. Trotz einer konservativen Therapie bleibt der erhoffte Erfolg aus, und mehrere Versuche, ihn wieder vollständig fit zu bekommen, scheiterten. Eine Operation wird nun als „letzter Ausweg“ betrachtet, um die Beschwerden zu lindern und die Genesungszeit erheblich zu verkürzen. Laut „Marca“ könnte eine solche Maßnahme die Rückkehr des Spielers um mehr als zwei Monate beschleunigen, was für die Nationalmannschaft von entscheidender Bedeutung wäre.

Bilbao in der Krise – Auswirkungen auf die Mannschaft

In der laufenden Saison musste Williams bereits mehrere Wochen pausieren. Wenn er auf dem Platz steht, zeigt er nicht die gewohnte Spritzigkeit und Agilität, was sich auch negativ auf die Teamleistung auswirkt. Athletic Bilbao hat in der spanischen Liga nur den 13. Platz erreicht und befindet sich in einer kritischen Lage. Auch in der Champions League sieht es alles andere als rosig aus; die Mannschaft steht vor dem letzten Gruppenspiel auf dem 23. Platz und droht, vorzeitig aus dem Wettbewerb auszuscheiden.