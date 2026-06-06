WM 2026 – Argentinien muss auf Innenverteidiger Balerdi verzichten

Argentinien muss bei der Fußball-WM vom 11. Juni bis 19. Juli einen schmerzhaften Ausfall verkraften. Innenverteidiger Leonardo Balerdi fällt wegen einer Muskelverletzung in der rechten Wade aus, die er sich im Training in Texas zugezogen hat.

Verletzung im WM-Trainingslager

Der Titelverteidiger teilte am Samstag mit, dass der 27 Jahre alte Profi von Olympique Marseille nicht zur Verfügung stehen wird. Balerdi hatte sich mit der Albiceleste bereits in die USA begeben, für ihn wäre es die erste Weltmeisterschaft gewesen. Der Rechtsfuß hat bislang elf Länderspiele für Argentinien absolviert.

Vor seinem Wechsel nach Marseille war Balerdi zwei Jahre lang von den Boca Juniors an Borussia Dortmund ausgeliehen. Mit 15,5 Millionen Euro Ablöse gehört er zu den zehn teuersten Verteidigern der Dortmunder Klubgeschichte, für den BVB kam er am Ende jedoch nur auf sieben Einsätze in der Bundesliga.

Offene Nachbesetzung vor dem Auftakt

Wer für Balerdi in den Kader rückt, hat der argentinische Verband bislang noch nicht bekanntgegeben. Vor dem WM-Auftakt am 17. Juni gegen Algerien bestreitet Argentinien in College Station, Texas, noch das letzte Vorbereitungsspiel gegen Honduras. In Gruppe J trifft der Titelverteidiger außerdem auf Österreich am 22. Juni und den WM-Debütanten Jordanien am 28. Juni.