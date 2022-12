WM 2022 Turnierbaum – Wer spielt gegen wen? WM K.o.Runde Spielplan

Am Samstag, den 3. Dezember 2022, gibt es die ersten Spiele des Turnierbaums der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die K.O.-Runde in Katar beginnt mit dem WM Achtelfinale Niederlande gegen USA um 16 Uhr MEZ – 4 von 8 Spielen in dieser Runde stehen bereits fest. Deutschland könnte am Montag, den 5. Dezember 2022, gegen Kroatien, Marokko oder Belgien spielen. Wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft weiterkommt als Gruppenzweiter.



WM 2022 Turnierbaum: Wer spielt im Achtelfinale/als nächstes?

Vier von 15 Spielen auf dem WM 2022 Turnierbaum stehen bereits fest nach dem 3. Spieltagen in den Gruppen A bis D. Niederlande, Argentinien, England und Frankreich sind bei den acht Spielen im Achtelfinale dabei.

3. Dezember 2022, 16 Uhr, Niederlande – USA

4. Dezember 2022, 20 Uhr, England – Senegal

Wie sieht der WM 2022 Turnierbaum aus?

Der WM 2022 Turnierbaum besteht aus zwei „Wegen“, die ins Finale führen, mit je 8 Teams. Es gibt 4 Kreuzgruppenpaare, die in die 2 Wege auf dem Turnierbaum aufgeteilt werden. Aus jeder Gruppe ist ein Team in einem der beiden Playoff-Wege dabei, sodass Gruppengegner erst im Finale aufeinandertreffen können.

Gegen wen könnte Deutschland auf dem WM 2022 Turnierbaum spielen?

Die deutsche Nationalmannschaft spielt entweder im Weg mit Niederlande, Argentinien und wahrscheinlich Brasilien oder im Weg mit England, Frankreich und wahrscheinlich Portugal.

Wenn die Nationalmannschaft Gruppenzweiter wird, spielt das Team im Achtelfinale gegen den Gruppensieger aus F, Kroatien, Marokko oder Belgien. Im Viertelfinale dann die Schweiz oder Brasilien, im Halbfinale Frankreich oder England.

Falls es mit dem Gruppensieg klappt, kommt im Achtelfinale der Zweite der Gruppe mit Kroatien, Marokko und Belgien. Danach wahrscheinlich Portugal und im Halbfinale Argentinien oder die Niederlande.

Im WM 2022 Finale werden die Wege gekreuzt, weswegen einige Gegner erst im Finale möglich wären, abhängig von der Endplatzierung in der Vorrunde. Es wäre dann wieder möglich auf Spanien zu treffen.