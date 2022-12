WM 2022 Turnierbaum heute * WM Viertelfinale & Ausblick auf WM Halbfinale * WM Spielplan

Am heutigen Freitag geht es weiter im WM 2022 Spielplan bei der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar! Es stehen die vier WM Viertelfinale an, jeweils zwei um 16 Uhr und 20 Uhr am Freitag und Samstag. Dabei hat es eigentlich nur ein Newcomer in die Runde der letzten 8 geschafft: Marokko, die im Elfmeterschießen die Spanier furios aus dem Turnier und dem Achtelfinale raus gehauen haben. Wir haben uns die Viertelfinal-Paarungen ja schon einmal angeschaut und geben hier einen Ausblick auf den WM Turnierbaum der kommenden Tagen. Dabei gibt es gleich den Knaller zwischen Europa und Südamerika beim MagentaTV exklusiv: Vize-Weltmeister Kroatien gegen WM Topfavorit Brasilien läuft nicht im Free-TV.

Update 15 Uhr – Wir starten den Liveticker Kroatien gegen Brasilien

Update 16:45 Uhr – Halbzeit, ausgeglichenes Spiel zwischen den beiden Mannschaften!

Update 17:55 Uhr – Im Spiel zwischen Kraotien und Brasilien kommt es nun zur 30 Minuten langen Verlängerung!Damit kennt sich Kroatien gut aus, 2018 musste man in der k.o.Phase stets dadurch – man kam ins WM-Finale. Elfmeterschießen danach? Der kroatische Torhüter Livakovic ist heute der beste Kroate!

Der WM Turnierbaum mit dem Viertelfinale & dem Halbfinale

Welche Nationalmannschaften spielen im WM Viertelfinale?

Die erste Runde des WM Turnierbaums ist ausgefüllt, die Achtelfinale sind über die Bühne gelaufen. Spanien und Japan aus der deutschen WM Gruppe sind beide ausgeschieden, auch die Polen, die Schweiz sind aus Europa draußen. Der Senegal hat es gegen England nicht geschafft, dafür bleibt Marokko aus Afrika als alleiniger Vertreter im Viertelfinale. Argentinien und Brasilien stellen die beiden Teams aus Südamerika, bleiben also fünf Teams aus Europa übrig. Mit Frankreich und England treffen gleich zwei Wm-Favoriten aufeinander, zur besten Prmie Time am Samstag Abend freut mich sich auf diesen Fußballklassiker! Portugal trifft auf Marokko am selben Tag um 16 Uhr.

Heute am Freitag dann um 20 Uhr die Niederlande gegen Argentinien und um 16 Uhr schon Kroatien gegen Brasilien.

Wer kommt ins WM Halbfinale?

Laut Sportwettenanbieter bwin haben Brasilien und Argentinien am Freitag die besten Chancen, ins WM-Halbfinale einzuziehen. Gegen die Niederlande sind Messi und Co. mit einer Siegquote von 2,20 Favorit, während die Elftal (Quote 3,50) den Traum vom ersten WM-Titel begraben muss.

Dass Kroatien dem klar favorisierten Rekordweltmeister Brasilien (Quote 1,36) ein Bein stellt, hält der Buchmacher mit einer Quote von 8,50 für den Vize-Weltmeister für unwahrscheinlich.

Im Halbfinale würde es dann im WM Turnierbaum einen ersten Knaller geben im oberen Zweig: Brasilien gegen Argentinien! Das WM Halbfinale wäre das erste am Dienstag, 13.12. um 20 Uhr.

Titelverteidiger Frankreich geht mit einer Siegquote von 2,35 am Samstag mit leichten Vorteilen gegen Englands Three Lions (Siegquote 3,00) auf den Platz. Gelingt Marokko am Samstag gegen Portugal (Quote 1,66) die nächste Sensation, zahlt bwin das 5,25-fache des Einsatzes zurück.

Das 2.Halbfinale am Mittwoch, 14.12. würde nach den Buchmachern also Frankreich gegen Portugal heißen.

Wie sieht das mögliche WM Finale 2022 aus?

Erster Anwärter auf den WM-Titel bleibt mit einer Quote von 2,75 Brasilien vor Titelverteidiger Frankreich (Quote 5,00), England (Quote 6,50) sowie Argentinien und Portugal (beide Quote 7,00). Ein Sensationstitel von Marokko wird beim Sportwettenanbieter mit einer Titel-Quote von 41,00 notiert.

Das Wm Finale würde dann also Brasilien gegen Frankreich heißen – Brasilien holt seinen sechsten WM Stern.