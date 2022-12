WM 2022: Portugals Dreifach – Torschütze Gonçalo Ramos: ‘Es ist ein absoluter Traum’

Portugals Stürmer Goncalo Ramos war als Ersatz für den 37jährigen Cristiano Ronaldo im WM-Achtelfinale gegen die Schweiz von Trainer Carlos Santos aufgestellt worden. Und dann das: Er zündet ein Feuerwerk, trifft drei Mal beim 6:1 Erfolg gegen die Schweiz. Dabei war der 21jährige von Benfica Lissabon nur als Backup gedacht, er machte erst vier A-Länderspiele. Spielte bei seinem Debüt im Portugal-Trikot am 17.11. kurz vor der WM gegen Nigeria für 23 Minuten und traf sofort. Dann durfte er zwei Minuten in der WM Vorrunde gegen Ghana ran und acht Minuten gegen Uruguay, gegen Südkorea bei der 1:2 Blamage stand er nicht im Kader. Und nun drei Tore gegen die Schweiz als CR7 Ersatz im Sturm.

Sein Marktwert von 24 Mio EUR dürfte nach der WM um einiges höher sein – vielleicht sogar als Weltmeister?

Cristiano Ronaldo blieb bei der großen Goncalo-Ramos-Show nur die Rolle des degradierten Kapitäns. War das schon die Wachablösung?

“Cristiano Ronaldo war immer ein Vorbild, er ist für viele ein Idol”, schwärmte Ramos. Nicht in seinen “kühnsten Träumen” habe er daran gedacht, “dass ich in der K.o.-Runde in der Startelf stehe”, versicherte der Youngster von Benfica Lissabon. Die Fragen zur Startelf seien aber etwas, das “mich nichts angeht”.

Ramos steht offenbar für all jene Attribute, die Kritiker an Ronaldo inzwischen bemängeln. Der Entscheider früherer Jahre ist der fünfmalige Weltfußballer keineswegs mehr, auch deshalb, und des Geldes wegen, dürfte seine Zukunft in Saudi-Arabien liegen. Eine Einigung dementierte er aber im Vorbeigehen.