WM 2022 im TV * Weltmeister Christoph Kramer bei der Fußball WM 2022 als ZDF-Experte

Der Fußball-Weltmeister von 2014 Christoph Kramer wird bei der WM 2022 wieder als ZDF-Experte am Start sein. Zuletzt wurde Kramer in 2016 für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, moderierte seitdem auch die EURO 2020 mit seinem Ex-Nationalmannschaftskollegen Per Mertesacker. Die Fernsehteams der ARD und ZDF stehen bisher nur zum Teil fest.



Christoph Kramer weiterhin im ZDF-Expertenteam

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird der Fußball-Profi als Experte fürs ZDF unterwegs sein. Der 31-Jährige wird wie bereits bei der WM 2018 und der EM 2021 die Spiele für den öffentlich-rechtlichen TV-Sender analysieren.

In einer ZDF-Pressemitteilung wird Kramer zitiert: „Ich freue mich wieder auf meine Einsätze im ZDF-Team. Es ist einfach spannend, die Leistungen der Kollegen als außenstehender Beobachter analysieren und einordnen zu dürfen.“

Neben Kramer werden 2014-Weltmeister Per Mertesacker und die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zum ZDF-Expertenteam gehören. Als Moderatoren sind Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein mit dabei.

Kramers Comebackgedanken – „Schuhe im Kofferraum“

Christoph Kramer redete bei seinem letzten TV-Einsatz im Rahmen der Nations League über ein mögliches Comeback im DFB Trikot. Beim Spiel Deutschland gegen Ungarn hätte er auch kurzfristig einspringen können. „Ich hatte heute auch vorsichtshalber die Fußballschuhe im Kofferraum, ich hätte nur noch ein Trikot gebraucht“, sagte der Mittelfeldspieler.

Weiterhin sagte er, dass er aber nicht weiß, wie realistisch ein Comeback tatsächlich ist. Aber „es ehrt mich und freut mich, dass mein Name damit in Verbindung gebracht wird“, sagte Kramer beim Ungarn-Spiel weiter.

Rio-Weltmeister wartet seit 2016 auf Nominierung

Christoph Kramer hat im Laufe seiner Karriere 12 Länderspiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert. Zwischen 2014 und 2016 stand er in 3 Spielen in der Startelf und wurde auch im WM 2014 Finale eingewechselt. Sein letzter Einsatz war im März 2016 gegen Italien.

Im Verein gehört Kramer bei Borussia Mönchengladbach seit vielen Jahren zu den Leistungsträgern. Seit 2016 hat Kramer über 250 Spiele für die Fohlen gemacht. In der Saison 2022/23 stand Kramer in den ersten 8 Spielen immer in der Startelf und holte im Kicker eine Durchschnittsnote von 3,25.

Wie verschiedene Medien berichten, wird Ex-Nationalspieler und Bayernspieler Sandro Wagner wohl der 2.WM-Experte. Neben seinem Job als Trainer der ersten Mannschaft der SpVgg Unterhaching (spielen um den Aufstieg in die 3. Liga) und seinem DAZN Job soll er laut der Sportbild nach Katar reisen und das Spanien-Spiel mit kommentieren. Zuvor soll er im ZDF-Studio über die WM berichten.