Wieder verletzt: Ter Stegens WM 2026 Traum am seidenen Faden

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat erneut mit Verletzungspech zu kämpfen, was seine Teilnahme an der bevorstehenden WM in Gefahr bringt. Nach einer bitteren 0:1-Niederlage gegen Real Oviedo scheint eine schwerere Muskelverletzung den Traum vom Turnier für den 33-Jährigen zu gefährden. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor der Herausforderung, für die WM umzuplanen, da ter Stegen möglicherweise bis zu zwei Monate ausfällt.

Erneuter Rückschlag für ter Stegen

Nach dem Schlusspfiff in Girona wandte sich Marc-André ter Stegen enttäuscht ab. Der Torhüter des FC Girona erlebte mit der Niederlage gegen den Tabellenletzten einen weiteren Tiefpunkt in seiner bisherigen Saison. Die Situation eskalierte jedoch rasch, als Berichte über eine schwerwiegende Muskelverletzung aufkamen. Spanischen Medien zufolge könnte ter Stegen bis zu zwei Monate ausfallen, was seine WM-Chancen erheblich beeinträchtigen würde.

Bundestrainer Nagelsmann unter Druck

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht sich gezwungen, seine Pläne für das WM-Turnier zu überdenken. Der Verlust von ter Stegen als Nummer eins wäre ein herber Schlag für das deutsche Team. Am 27. März beginnt die DFB-Elf das WM-Jahr mit einem Spiel gegen die Schweiz. Sollte ter Stegen tatsächlich ausfallen, wird es für Nagelsmann schwierig, einen adäquaten Ersatz zu finden, der auch international erfahren ist.

Verletzungsdiagnose und mögliche Folgen

Die Diagnose lässt befürchten, dass ter Stegen nicht nur die ersten Länderspiele im WM-Jahr verpasst. Auch eine mögliche Rückkehr bei Barcelona könnte sich als schwierig gestalten. Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, äußerte sich zurückhaltend zu den Berichten und betonte, dass er noch keine Informationen von ter Stegen oder dem Vereinsmanagement erhalten habe. Die AS warnte bereits vor den Folgen dieser Verletzung und bezeichnete sie als „Alarmzeichen“.

Die Rolle von Oliver Baumann

In der Abwesenheit von ter Stegen hat Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim bereits bewiesen, dass er eine geeignete Vertretung ist. Dennoch bleibt der Druck auf Nagelsmann, einen stabilen Torwart für die WM zu finden. Die Rufe nach einer Rückkehr von Manuel Neuer könnten in Anbetracht der aktuellen Situation erneut laut werden, auch wenn die Entscheidungsträger beim DFB bereits mehrfach betont haben, dass ter Stegen Spielpraxis benötigt, um sich für den Kader zu empfehlen.