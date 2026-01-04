Wie viel verdienen die Sportexperten & Moderatoren bei ARD & ZDF?

ARD und ZDF investieren insgesamt sieben Millionen Euro in Sportexperten und Moderatoren. Die ARD zahlt dafür jährlich 2,3 Millionen Euro für 21 Experten und 1,81 Millionen Euro für 14 Moderatoren. Das ZDF gibt 1,7 Millionen Euro für 27 Experten und 1,19 Millionen Euro für 11 Moderatoren aus. Diese Ausgaben zeigen die bedeutende Rolle der Sportberichterstattung in den deutschen Medien.

Investitionen der ARD in Sportexperten

Die ARD hat für die Saison 2023/24 insgesamt 2,3 Millionen Euro an Vergütungen für Sportexperten ausgegeben, die im Ersten Programm tätig sind. Insgesamt wurden 21 Experten engagiert, die während dieser Zeit ihre Expertise einbringen. Zudem flossen rund 1,81 Millionen Euro in die Honorare von 14 Moderatoren, die das Sportangebot im Ersten präsentierten. Diese Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von August 2023 bis Juli 2024.

Sportberichterstattung und bedeutende Events

In diesem Zeitraum berichtete die ARD über hochkarätige Sportereignisse, darunter die Fußball-EM der Männer in Deutschland, die Handball-EM und die Leichtathletik-EM in Rom. Diese sportlichen Highlights wurden in enger Zusammenarbeit mit dem ZDF live übertragen. Auch die Ausgaben für die Olympischen Sommerspiele in Paris, die am 26. Juli 2024 beginnen, sind in den ARD-Vergütungszahlen enthalten.

Die Experten und Moderatoren der ARD

Zu den prominenten Experten der ARD zählen ehemalige Fußballgrößen wie Bastian Schweinsteiger und Thomas Hitzlsperger sowie Handballer Johannes Bitter und Biathlet Erik Lesser. Bei den Moderatoren, die das Publikum durch die Sportübertragungen führen, befinden sich bekannte Gesichter wie Michael Antwerpes und Esther Sedlaczek. Durchschnittlich verdienen die Experten etwa 110.000 Euro pro Person, während die Moderatoren mit etwa 129.000 Euro pro Kopf vergütet werden.

Kostenübersicht des ZDF für 2024

Das ZDF gab auf Anfrage die Kosten für die 2024 eingesetzten Sportexperten und -moderatoren bekannt. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben auf 1,7 Millionen Euro für 27 Experten, was einem durchschnittlichen Honorar von 63.000 Euro pro Person entspricht. Die Ausgaben für elf Sportmoderatoren lagen bei 1,19 Millionen Euro, was etwa 108.000 Euro pro Moderator ausmacht. Zu den Experten gehören unter anderem Fußball-Nationalspieler wie Per Mertesacker und der ehemalige Radprofi Marcel Kittel.

Quelle: FAZ Artikel