Wie reagiert der FC Bayern auf das PSG-Aus? Gibt es eine Transferoffensive?

Das bittere Halbfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain verändert die Planung beim FC Bayern offenbar nicht grundlegend. Laut Sky halten die Münchner trotz der Enttäuschung in der Champions League an ihrem klaren Kurs für den Sommer fest. Ein großer personeller Umbruch ist demnach nicht vorgesehen.

Statt hektischer Schnellschüsse setzt der Rekordmeister weiterhin auf gezielte Verstärkungen. Im Fokus steht dabei vor allem die offensive Außenbahn links, wo die Bayern nach wie vor einen weiteren Angreifer als Konkurrenz für Luis Díaz suchen.

Linke Seite bleibt Priorität

Der Kolumbianer überzeugte in seiner ersten Saison in München zwar mit starken Auftritten, dennoch sehen die Verantwortlichen intern weiter Bedarf, den Wettbewerb auf der linken Seite zu verschärfen. Gerade das Halbfinale gegen PSG soll noch einmal verdeutlicht haben, wie sehr zusätzliche Qualität und mehr Variabilität im letzten Drittel helfen können.

Die Münchner wollen ihre bereits starke Offensive deshalb punktuell ergänzen, ohne den Kader komplett umzubauen. Eine Transferoffensive im großen Stil ist nach Informationen von Sky nicht geplant.

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Eichhorn weiter ein Thema für das Zentrum

Auf Platz zwei der internen Wunschliste steht ein neuer Mittelfeldspieler. Bayern sucht dabei offenbar ein flexibles Profil für die Positionen Sechs und Acht, auch mit Blick auf den Abschied von Leon Goretzka.

Als bevorzugte Lösung gilt laut Bericht weiterhin Kennet Eichhorn. Der zentrale Mittelfeldspieler wird intern als passende Ergänzung für das Zentrum gesehen.

Defensive und Sturm nicht im Fokus

Bemerkenswert ist, welche Bereiche aktuell keine hohe Priorität genießen. Weder für die Innenverteidigung noch für die Außenverteidiger-Positionen planen die Münchner laut Sky derzeit größere Investitionen.

Das überrascht durchaus nach den defensiven Problemen im Halbfinale gegen PSG. Intern vertraut man aber offenbar weiter auf die vorhandenen Spieler und auf die Entwicklung unter Vincent Kompany.

Auch ein neuer Backup-Stürmer steht nicht oben auf der Liste. Diese Rolle soll Serge Gnabry nach Einschätzung der Verantwortlichen künftig situativ übernehmen. Im offensiven Zentrum sind die Bayern zudem bereits gut aufgestellt, weil mit Jamal Musiala und Top-Talent Lennart Karl weitere Optionen hinter Harry Kane bereitstehen.

So steuert der FC Bayern auch nach dem verpassten Champions-League-Finale auf einen eher kontrollierten Transfersommer zu. Der Fokus liegt weiter auf punktuellen Verstärkungen und der gezielten Optimierung des bestehenden Kaders. Die Aussagen der Verantwortlichen nach dem PSG-Aus machten zuletzt erneut deutlich, dass intern großes Vertrauen in die Mannschaft und den eingeschlagenen Weg unter Vincent Kompany herrscht.