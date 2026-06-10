Wie läuft die WM 2026 Eröffnungsfeier am Donnerstag mit Shakira?

Mit einer pompösen Show startet die XXL-Weltmeisterschaft 2026 im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. Bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika am Donnerstag um 21.00 Uhr, live bei ZDF und MagentaTV, beginnt die Feier mit Musik, Feuerwerk und viel Glamour.

Shakira und Burna Boy im Zentrum der Show

Die FIFA hat die Details zur Eröffnungsfeier bekannt gegeben und kündigt sie im gewohnten Überschwang als Auftakt für ein Turnier an, das „Milliarden Menschen durch die beliebteste Sportart der Welt in den Bann ziehen wird“. Im Mittelpunkt stehen Shakira und Burna Boy, die den WM-Song „Dai Dai“ erstmals live performen werden. Shakira ist dem Fußball seit Jahren eng verbunden. 2010 lieferte sie zur WM in Südafrika den wochenlangen Ohrwurm „Waka Waka“, vier Jahre zuvor begeisterte sie im Berliner Olympiastadion barfuß die Zuschauer.

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südafrika

Darüber hinaus verspricht der Weltverband „einige der spannendsten Acts der internationalen Musikszene“. Dazu zählen Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean und J Balvin, die das Aztekenstadion zum Beben bringen sollen.

Auch in Toronto und Los Angeles wird groß aufgefahren

Mit der Show in Mexiko ist es aber nicht getan, denn erstmals teilen sich drei Gastgeber die Eröffnung des Turniers. Deshalb sind auch vor den Auftaktspielen der Kanadier in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag um 21.00 Uhr sowie der USA in Los Angeles gegen Paraguay am Samstag um 3.00 Uhr, jeweils MESZ, große Inszenierungen geplant. Unter anderem wird dort Superstar Katy Perry auftreten. Let’s go!