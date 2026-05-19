Wie bekomme ich Panini WM 2026 Sticker günstiger? Sparen bei Telekom, Rewe & Lidl

Die neuen Panini-Sticker zur WM 2026 sorgen schon vor dem Turnierstart für großen Andrang in den Supermärkten. Wer beim Sammeln sparen will, findet bei REWE und Lidl derzeit die deutlich günstigeren Angebote gegenüber dem offiziellen Panini-Preis. Auch bei der Telekom kann man sparen. Für viele Familien und Sammler beginnt damit der erste Preiskampf rund um das Album mit 980 Plätzen. Das berichtet die Mydealz community.

Rewe zieht mit 1 Euro pro Pack vor, Lidl folgt mit Gratis-Album

Im direkten Vergleich liegt REWE aktuell vorn: Dort kostet ein Panini WM 2026 Sticker-Pack 1 Euro statt 1,50 Euro. Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen, das Angebot gilt ab sofort, allerdings regional unterschiedlich. Lidl zieht ab dem 18. Mai nach und verkauft die Tütchen für 1,25 Euro. Zusätzlich legt der Discounter das offizielle Sammelalbum gratis dazu.

Jedes Pack enthält sieben Sticker. Panini selbst verlangt weiter 1,50 Euro pro Tüte, während Telekom-Kundinnen und -Kunden über die App Magenta Moments ein kostenloses Starter-Set erhalten. Auch das digitale Panini WM 2026 Album gibt es komplett gratis.

Die Sticker liegen bei REWE meist in Kassennähe auf Pappaufstellern und nicht im regulären Regal. Deal-Ersteller c.hriz17 berichtet von Aufstellern mit etwa 50 Blistern und zwei 100er-Boxen. Allerdings ist der Verkauf nicht überall gleichzeitig angelaufen. donuthead suchte im Raum Karlsruhe zwei Filialen ab, blieb aber ohne Erfolg. Laut NutsAM hängt der Start von der Region ab, in Bayern waren die Sticker bereits früher verfügbar, in NRW teils erst ab dem 15. Mai. Am besten fragt Ihr direkt an der Kasse nach.

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Warum das Album so teuer werden kann

Mit 48 Teams und 980 Stickern wächst das WM-Album 2026 deutlich stärker als bei früheren Turnieren. Wer rein rechnerisch ohne jedes Doppel starten würde, bräuchte 140 Packs. Realistisch ist das aber nicht. Die Community rechnet deshalb deutlich höher.

Dawido hat im Community-Deal die sogenannte Coupon-Collector-Formel angewendet. Ergebnis: Bei 980 verschiedenen Stickern und sieben Stickern pro Pack landet man statistisch bei rund 5.400 Stickern, also ungefähr 770 Packs, bis das Album voll ist. Ohne Tausch bleibt das Heft also ein kostspieliges Projekt.

Szenario Packs benötigt Bei 1 Euro (Rewe) Bei 1,25 Euro (Lidl) Bei 1,50 Euro (Panini) Minimum, keine Doppelten 140 140 Euro 175 Euro 210 Euro Statistischer Durchschnitt rund 770 rund 770 Euro rund 963 Euro rund 1.155 Euro Mit aktivem Tauschen rund 200 bis 250 200 bis 250 Euro 250 bis 313 Euro 300 bis 375 Euro

Dawido bringt die Größenordnung noch deutlicher auf den Punkt: „Man kann im Schnitt mit 2.000€ rechnen für ein volles Heft. 2022 waren es knapp 1.300€.“ Dass die Summe in diesem Jahr höher ausfällt, liegt an den 48 statt 32 Teams. Tauschen ist deshalb Pflicht, ob über Online-Tauschbörsen oder auf dem Schulhof.

So reagiert die mydealz Community auf den Sammelboom

In der mydealz-Community trifft Vorfreude auf Ernüchterung. Milchschnitte erklärt den Reiz so: „Panini Sticker sind für viele Nostalgie und Kindheitserinnerungen. In erster Linie hat man Spaß am Sammeln und Einkleben.“ elTorbinho schildert eigene Erfahrungen: „Das 2014er habe ich mit viel Mühe voll gemacht, nur mithilfe einer Online-Tauschbörse. Danach habe ich geschworen: Nie wieder! Jetzt ist mein Sohn im Sammelalter.“

Gleichzeitig gibt es auch deutliche Kritik am Hype. luttennatte schreibt: „Der Deutsche beckert über 0,30€ gestiegene Spritkosten pro Liter. Und dann wird so ein Schwachsinn deutschlandweit gehyped.“

Unterm Strich bleibt REWE mit 1 Euro pro Pack der beste Preis, sofern die Sticker dort schon im Sortiment liegen. Wer noch kein Album besitzt, fährt ab dem 18. Mai bei Lidl gut, weil das Heft kostenlos dazukommt. Wer ein volles Album anpeilt, kommt am Tauschen in jedem Fall nicht vorbei.