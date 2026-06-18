Fußball WM heute – Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2026? Diese Stars schießen die meisten Tore!

Nach dem 1.WM-Spieltag dieser Fußball-Weltmeisterschaft ist eine der meistgestellten Fragen unter Fans und Tippspielern: Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2026? Die Buchmacher sehen ein Dreigestirn vorn: Kylian Mbappé, Harry Kane und Erling Haaland. Doch das Rennen um den Goldenen Schuh ist offener, als die Quoten vermuten lassen. Alle Quoten und die laufend aktualisierte Torjägerliste findest du auf unserer großen Übersichtsseite zum WM 2026 Torschützenkönig.

Und die Großen haben geliefert! Mbappé, Kane, Messi haben Tore geschossen!

Welcher Spieler schießt die meisten Tore bei der WM 2026?

Geht es nach den Wettquoten, führt der Weg zum Goldenen Schuh über Kylian Mbappé. Der Kapitän Frankreichs ist bei bwin mit einer Quote von 6,50 der Topfavorit, und das aus gutem Grund: Bei der WM 2022 wurde er mit acht Treffern Torschützenkönig, inklusive Dreierpack im Finale gegen Argentinien. Dahinter folgt Harry Kane (7,50), der eine historische Saison hinter sich hat: Der Stürmer des FC Bayern wurde mit 60 Toren in 50 Pflichtspielen Europas Torschützenkönig 2025/26 und war 2018 in Russland bereits bester WM-Torjäger.

Welche WM-Nation schießt die meisten Tore bei der WM 2026? Bei diesen Vorrundenspielen regnet es Tore!

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Erling Haaland (13,00) komplettiert das Favoritentrio. Der Norweger führte sein Land zur ersten WM-Teilnahme seit 1998 und trifft in der Qualifikation und Premier League so zuverlässig wie kein Zweiter. Das Pikante: Norwegen und Frankreich stehen beide in der WM 2026 Gruppe I. Haaland und Mbappé duellieren sich also schon in der Vorrunde direkt, am 26. Juni steigt das Gruppenspiel Norwegen gegen Frankreich.

Aktuelle Torschützenliste WM 2026

Hier zeigen wir die Torschützenliste der WM 2026, sobald diese begonnen hat:

Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren bei der WM 2026?

Diese Frage taucht in fast jeder Tipprunde als Bonusfrage auf, und sie ist kniffliger als die Frage nach dem Spieler selbst. Die besten Chancen hat Frankreich: Mit Mbappé als Topfavorit sowie Ousmane Dembélé und Michael Olise (beide Quote 26,00) stellt die Équipe Tricolore gleich drei Kandidaten unter den Top 15. Auch Spanien ist breit aufgestellt: Mikel Oyarzabal (13,00) und Jungstar Lamine Yamal (21,00) könnten beide um die Krone mitspielen.

England setzt dagegen fast alles auf eine Karte: Harry Kane. Ähnlich sieht es bei Norwegen mit Haaland aus. Wer auf Südamerika tippt, findet bei Argentinien mit Lionel Messi, Julián Álvarez und Lautaro Martínez sowie bei Brasilien mit Raphinha und Vinícius Júnior gleich mehrere Eisen im Feuer. Welche Stars sonst noch im Aufgebot stehen, zeigt die Übersicht aller WM 2026 Kader.

Aber vielleicht wird es auch jemand anderes? Stellen wir uns vor, Deutschland gewinnt hoch gegen Curacao?

Dann könnte Musiala, Havertz, Wirtz oder Sané ganbz oben stehen?

Die Geheimfavoriten auf den Goldenen Schuh

Hinter den großen Namen lauern Torjäger mit attraktiven Quoten. Cristiano Ronaldo (17,00) jagt bei seiner sechsten WM den letzten großen Titel seiner Karriere. Viktor Gyökeres (34,00) trifft für Schweden mit beeindruckender Konstanz. Und Vorsicht vor Mexiko: Raúl Jiménez profitiert als Stürmer des Gastgebers von der Heimkulisse, das Turnier beginnt für ihn im ausverkauften Estadio Azteca.

Ein Blick in die Geschichte zeigt zudem: Oft reichen schon fünf bis acht Treffer. Thomas Müller holte den Goldenen Schuh 2010 mit fünf Toren, Kane 2018 und James Rodríguez 2014 mit jeweils sechs. Da der neue Modus mit 48 Teams bis zu acht Spiele für die Finalisten bedeutet, könnte die Messlatte diesmal allerdings höher liegen. Der Uralt-Rekord von Just Fontaine mit 13 Toren bei der WM 1958 dürfte trotzdem unerreichbar bleiben.

Wer schießt die meisten Tore für Deutschland?

Aus deutscher Sicht ist Kai Havertz mit einer Quote von 26,00 der bestplatzierte DFB-Spieler im Wettmarkt. Dahinter rangieren Florian Wirtz, Jamal Musiala und Deniz Undav, der beste deutsche Torschütze der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Die machbare deutsche Vorrundengruppe mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador bietet durchaus die Bühne, um früh Tore zu sammeln. Alle Termine stehen im WM 2026 Spielplan.

Häufige Fragen zum WM 2026 Torschützenkönig

Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2026?

Topfavorit der Buchmacher ist Kylian Mbappé (Quote 6,50) vor Harry Kane (7,50) sowie Erling Haaland und Mikel Oyarzabal (je 13,00).

Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren bei der WM 2026?

Frankreich gilt mit Mbappé, Dembélé und Olise als wahrscheinlichste Antwort, dahinter folgen England mit Kane, Spanien mit Oyarzabal und Yamal sowie Norwegen mit Haaland.

Wie viele Tore braucht man, um WM-Torschützenkönig zu werden?

Bei den letzten Turnieren reichten fünf bis acht Treffer. Durch den neuen Modus mit bis zu acht Spielen pro Team könnten es 2026 etwas mehr werden.

Wer wurde Torschützenkönig der WM 2022?

Kylian Mbappé mit acht Toren, darunter drei im Finale gegen Argentinien.

Du willst das Trikot deines Favoriten? Hier gibt es alle WM 2026 Trikots. Und sobald der Ball rollt, findest du die aktuelle Torjägerliste rund um die Uhr auf unserer Seite zum WM 2026 Torschützenkönig.