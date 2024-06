Deutschland wird am Samstag 29.6. in Dortmund um 21:00 Uhr gegen den Zweitplatzierten der EM Gruppe C antreten. Bislang ist unklar, welches Team der Gegner sein wird, da alle vier Mannschaften in der Gruppe noch die Möglichkeit haben, den zweiten Platz zu erreichen. Heute Abend am 25.Juni ab 21 Uhr wird es also spannend, dann spielt die EM Gruppe C ums Weiterkommen. Im Grunde haben alle vier Mannschaften noch Chancen – für Deutschland ist der Gruppenzweite der Gegner im EM Achtelfinale. Auf jeden Fall wird Deutschland zwei Ruhetage mehr haben, aber weniger im Rhythmus sein – Nachteil oder Chance?

Der Spielplan der EM Gruppe C

Europameisterschaften Slowenien 1 1 Dänemark Europameisterschaften Serbien 0 1 England Europameisterschaften Slowenien 1 1 Serbien Europameisterschaften Dänemark 1 1 England Europameisterschaften England - - Slowenien Europameisterschaften Dänemark - - Serbien

Die Tabelle der EM Gruppe C

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Dänemark U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Slowenien U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Serbien N U > 2 0 1 1 1 2 -1 1

Die Gruppe C – Wer wird deutscher Gegner im Achtelfinale?

England hat bislang 4 Punkte erzielt und eine Tordifferenz von 2:1. Wenn sie gegen Slowenien verlieren, könnten sie auf Deutschland treffen, vorausgesetzt Dänemark und Serbien spielen unentschieden oder Serbien gewinnt. Slowenien hat 2 Punkte und eine Tordifferenz von 2:2. Sie könnten Deutschlands Gegner werden, falls sie gegen England unentschieden spielen und Dänemark und Serbien ebenfalls unentschieden spielen. Dabei dürfen die Dänen nicht mehr Tore als die Slowenen erzielen, da sonst die Fair-Play-Wertung entscheidet.

Dänemark hat ebenfalls 2 Punkte und eine Tordifferenz von 2:2. Sie könnten gegen Deutschland antreten, wenn sie Serbien besiegen und England gegen Slowenien gewinnt. Auch ein Unentschieden gegen Slowenien, vorausgesetzt England spielt ebenfalls unentschieden, könnte Dänemark den Weg in die nächste Runde ebnen, wenn sie mehr Tore als Slowenien erzielen. Serbien hat bisher nur 1 Punkt und eine Tordifferenz von 1:2. Sie könnten Deutschlands Gegner werden, wenn sie Dänemark schlagen und Slowenien gegen England nicht siegt.

ENGLAND (4 Punkte, 2:1 Tore) …

… wird der deutsche Achtelfinalgegner bei einer Niederlage gegen Slowenien und entweder einem Unentschieden zwischen Dänemark und Serbien oder einem Sieg von Serbien.

SLOWENIEN (2 Punkte, 2:2 Tore) …

… wird der deutsche Achtelfinalgegner, wenn es gegen England unentschieden spielt und das Spiel zwischen Dänemark und Serbien ebenfalls unentschieden endet. Allerdings: Die Dänen dürfen in diesem Fall nicht mehr Treffer erzielen als die Slowenen – ansonsten entscheidet bei Punktgleichheit die Fair-Play-Wertung.

DÄNEMARK (2 Punkte, 2:2 Tore) …

… wird der deutsche Achtelfinalgegner, wenn es gegen Serbien gewinnt und England gegen Slowenien gewinnt. Oder: Wenn es gegen Slowenien ebenso unentschieden spielt wie England gegen Slowenien und dabei mehr Treffer erzielt als Slowenien.

SERBIEN (1 Punkt, 1:2 Tore) …

… wird deutscher Achtelfinalgegner, wenn es gegen Dänemark gewinnt und Slowenien gegen England nicht gewinnt.