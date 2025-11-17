Wer waren die Debütanten unter Bundestrainer Nagelsmann? Ouédraogo ist Nummer 21

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Ouédraogo trifft beim Debüt – Nagelsmann setzt weiter auf frisches Blut
- 2 Ouédraogo sorgt für Blitzlichtmoment beim Kantersieg
- 3 Nagelsmanns Mut zur Rotation: 21 Debütanten in knapp zwei Jahren
- 4 Junge Wilde mit Perspektive: Zwischen Test und Turnierplanung
- 5 Die Statistik zeigt – Nagelsmann will mehr als kurzfristige Erfolge
- 6 Alle Debütanten unter Bundestrainer Nagelsmann
Ouédraogo trifft beim Debüt – Nagelsmann setzt weiter auf frisches Blut
Julian Nagelsmann treibt den personellen Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft mit Nachdruck voran. Beim klaren 6:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei feierte mit Assan Ouédraogo der 21. Spieler unter seiner Regie sein Debüt – und das gleich mit einem Tor.
Ouédraogo sorgt für Blitzlichtmoment beim Kantersieg
Als der 19-jährige Assan Ouédraogo in der 77. Minute für Florian Wirtz eingewechselt wurde, ahnte wohl kaum jemand, dass nur zwei Minuten später der Ball im Netz zappeln würde. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig krönte sein erstes Länderspiel direkt mit einem Treffer – ein Einstand nach Maß. Damit steigt die Zahl der eingesetzten Nationalspieler seit 1908 auf nunmehr 990.
Nagelsmanns Mut zur Rotation: 21 Debütanten in knapp zwei Jahren
Seit seinem Amtsantritt im Herbst 2023 hat Bundestrainer Julian Nagelsmann konsequent auf neue Gesichter gesetzt. Ouédraogo ist bereits der 21. Spieler, dem er das Vertrauen schenkte. Namen wie Chris Führich, Deniz Undav oder Jamie Leweling stehen sinnbildlich für die Breite und Qualität, die Nagelsmann mittlerweile im Kader zur Verfügung hat. Besonders auffällig: Viele Debütanten stammen aus Klubs wie dem VfB Stuttgart oder der TSG Hoffenheim, die mit mutigem Fußball in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht haben.
Junge Wilde mit Perspektive: Zwischen Test und Turnierplanung
Die Debüts finden nicht nur in Testspielen statt, sondern auch in Pflichtspielen – ein klares Zeichen, dass Nagelsmann seine Neulinge ernsthaft ins System integrieren will. Die Entwicklung junger Spieler wie Maximilian Beier, Tom Bischof oder Nnamdi Collins wird aktiv gefördert, oft in Drucksituationen. So entsteht nicht nur ein breiterer Kader, sondern auch ein gesunder Konkurrenzkampf. Ziel ist es, vor der Weltmeisterschaft 2026 ein stabiles und eingespieltes Team mit hoher individueller Qualität zu formen.
Die Statistik zeigt – Nagelsmann will mehr als kurzfristige Erfolge
Die Liste der Debütanten unter Julian Nagelsmann liest sich wie ein Fahrplan in die Zukunft. Sie zeigt den klaren Willen zur Veränderung und zur nachhaltigen Kaderentwicklung. Spieler wie Ouédraogo setzen dabei nicht nur sportliche Akzente, sondern symbolisieren den Aufbruch in eine neue Ära der Nationalmannschaft.
Alle Debütanten unter Bundestrainer Nagelsmann
|Spieler
|Verein
|Debüt-Datum
|Gegner
|Ergebnis
|Chris Führich
|VfB Stuttgart
|14.10.2023
|USA
|3:1
|Kevin Behrens
|Union Berlin
|18.10.2023
|Mexiko
|2:2
|Marvin Ducksch
|Werder Bremen
|18.11.2023
|Türkei
|2:3
|Robert Andrich
|Bayer Leverkusen
|21.11.2023
|Österreich
|0:2
|Maximilian Mittelstädt
|VfB Stuttgart
|23.03.2024
|Frankreich
|2:0
|Deniz Undav
|VfB Stuttgart
|23.03.2024
|Frankreich
|2:0
|Waldemar Anton
|VfB Stuttgart
|23.03.2024
|Frankreich
|2:0
|Maximilian Beier
|TSG Hoffenheim
|03.06.2024
|Ukraine
|0:0
|Aleksandar Pavlovic
|Bayern München
|03.06.2024
|Ukraine
|0:0
|Angelo Stiller
|VfB Stuttgart
|07.09.2024
|Ungarn
|5:0
|Tim Kleindienst
|Borussia M’gladbach
|11.10.2024
|Bosnien-Herzegowina
|2:1
|Jonathan Burkardt
|1. FSV Mainz 05
|11.10.2024
|Bosnien-Herzegowina
|2:1
|Alexander Nübel
|VfB Stuttgart
|11.10.2024
|Bosnien-Herzegowina
|2:1
|Oliver Baumann
|TSG Hoffenheim
|14.10.2024
|Niederlande
|1:0
|Jamie Leweling
|VfB Stuttgart
|14.10.2024
|Niederlande
|1:0
|Yann Bisseck
|Inter Mailand
|23.03.2025
|Italien
|3:3
|Nick Woltemade
|VfB Stuttgart
|04.06.2025
|Portugal
|1:2
|Tom Bischof
|TSG Hoffenheim
|08.06.2025
|Frankreich
|0:2
|Nnamdi Collins
|Eintracht Frankfurt
|04.09.2025
|Slowakei
|0:2
|Nathaniel Brown
|Eintracht Frankfurt
|10.10.2025
|Luxemburg
|4:0
|Assan Ouédraogo
|RB Leipzig
|17.11.2025
|Slowakei
|6:0 (Tor erzielt)