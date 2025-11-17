+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Wer waren die Debütanten unter Bundestrainer Nagelsmann? Ouédraogo ist Nummer 21

Ouédraogo trifft beim Debüt – Nagelsmann setzt weiter auf frisches Blut

Julian Nagelsmann treibt den personellen Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft mit Nachdruck voran. Beim klaren 6:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei feierte mit Assan Ouédraogo der 21. Spieler unter seiner Regie sein Debüt – und das gleich mit einem Tor.

Der deutsche Mittelfeldspieler #09 Assan Ouedraogo (rechts) jubelt nach seinem sechsten Tor für seine Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe A der FIFA-WM-Qualifikation 2026 zwischen Deutschland und der Slowakei in der Red Bull Arena in Leipzig, Ostdeutschland, am 17. November 2025. (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)
Ouédraogo sorgt für Blitzlichtmoment beim Kantersieg

Als der 19-jährige Assan Ouédraogo in der 77. Minute für Florian Wirtz eingewechselt wurde, ahnte wohl kaum jemand, dass nur zwei Minuten später der Ball im Netz zappeln würde. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig krönte sein erstes Länderspiel direkt mit einem Treffer – ein Einstand nach Maß. Damit steigt die Zahl der eingesetzten Nationalspieler seit 1908 auf nunmehr 990.

Nagelsmanns Mut zur Rotation: 21 Debütanten in knapp zwei Jahren

Seit seinem Amtsantritt im Herbst 2023 hat Bundestrainer Julian Nagelsmann konsequent auf neue Gesichter gesetzt. Ouédraogo ist bereits der 21. Spieler, dem er das Vertrauen schenkte. Namen wie Chris Führich, Deniz Undav oder Jamie Leweling stehen sinnbildlich für die Breite und Qualität, die Nagelsmann mittlerweile im Kader zur Verfügung hat. Besonders auffällig: Viele Debütanten stammen aus Klubs wie dem VfB Stuttgart oder der TSG Hoffenheim, die mit mutigem Fußball in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht haben.

Deutschlands Stürmer #13 Deniz Undav (L) jubelt neben Deutschlands Mittelfeldspieler #17 Florian Wirtz während des UEFA-Nations-League-Spiels um den dritten Platz zwischen Deutschland und Frankreich in Stuttgart, Südwestdeutschland, am 8. Juni 2025. (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)
Junge Wilde mit Perspektive: Zwischen Test und Turnierplanung

Die Debüts finden nicht nur in Testspielen statt, sondern auch in Pflichtspielen – ein klares Zeichen, dass Nagelsmann seine Neulinge ernsthaft ins System integrieren will. Die Entwicklung junger Spieler wie Maximilian Beier, Tom Bischof oder Nnamdi Collins wird aktiv gefördert, oft in Drucksituationen. So entsteht nicht nur ein breiterer Kader, sondern auch ein gesunder Konkurrenzkampf. Ziel ist es, vor der Weltmeisterschaft 2026 ein stabiles und eingespieltes Team mit hoher individueller Qualität zu formen.

Die Statistik zeigt – Nagelsmann will mehr als kurzfristige Erfolge

Die Liste der Debütanten unter Julian Nagelsmann liest sich wie ein Fahrplan in die Zukunft. Sie zeigt den klaren Willen zur Veränderung und zur nachhaltigen Kaderentwicklung. Spieler wie Ouédraogo setzen dabei nicht nur sportliche Akzente, sondern symbolisieren den Aufbruch in eine neue Ära der Nationalmannschaft.

Der deutsche Torwart Nr. 01 Oliver Baumann reagiert während des Fußballspiels der ersten Runde der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2026 in der Gruppe A der Europa-Zone zwischen der Slowakei und Deutschland am 4. September 2025 in Bratislava. (Foto: Joe Klamar / AFP)
Alle Debütanten unter Bundestrainer Nagelsmann

Spieler Verein Debüt-Datum Gegner Ergebnis
Chris Führich VfB Stuttgart 14.10.2023 USA 3:1
Kevin Behrens Union Berlin 18.10.2023 Mexiko 2:2
Marvin Ducksch Werder Bremen 18.11.2023 Türkei 2:3
Robert Andrich Bayer Leverkusen 21.11.2023 Österreich 0:2
Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart 23.03.2024 Frankreich 2:0
Deniz Undav VfB Stuttgart 23.03.2024 Frankreich 2:0
Waldemar Anton VfB Stuttgart 23.03.2024 Frankreich 2:0
Maximilian Beier TSG Hoffenheim 03.06.2024 Ukraine 0:0
Aleksandar Pavlovic Bayern München 03.06.2024 Ukraine 0:0
Angelo Stiller VfB Stuttgart 07.09.2024 Ungarn 5:0
Tim Kleindienst Borussia M’gladbach 11.10.2024 Bosnien-Herzegowina 2:1
Jonathan Burkardt 1. FSV Mainz 05 11.10.2024 Bosnien-Herzegowina 2:1
Alexander Nübel VfB Stuttgart 11.10.2024 Bosnien-Herzegowina 2:1
Oliver Baumann TSG Hoffenheim 14.10.2024 Niederlande 1:0
Jamie Leweling VfB Stuttgart 14.10.2024 Niederlande 1:0
Yann Bisseck Inter Mailand 23.03.2025 Italien 3:3
Nick Woltemade VfB Stuttgart 04.06.2025 Portugal 1:2
Tom Bischof TSG Hoffenheim 08.06.2025 Frankreich 0:2
Nnamdi Collins Eintracht Frankfurt 04.09.2025 Slowakei 0:2
Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 10.10.2025 Luxemburg 4:0
Assan Ouédraogo RB Leipzig 17.11.2025 Slowakei 6:0 (Tor erzielt)

