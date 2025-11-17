Wer waren die Debütanten unter Bundestrainer Nagelsmann? Ouédraogo ist Nummer 21

Ouédraogo trifft beim Debüt – Nagelsmann setzt weiter auf frisches Blut

Julian Nagelsmann treibt den personellen Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft mit Nachdruck voran. Beim klaren 6:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei feierte mit Assan Ouédraogo der 21. Spieler unter seiner Regie sein Debüt – und das gleich mit einem Tor.

Ouédraogo sorgt für Blitzlichtmoment beim Kantersieg

Als der 19-jährige Assan Ouédraogo in der 77. Minute für Florian Wirtz eingewechselt wurde, ahnte wohl kaum jemand, dass nur zwei Minuten später der Ball im Netz zappeln würde. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig krönte sein erstes Länderspiel direkt mit einem Treffer – ein Einstand nach Maß. Damit steigt die Zahl der eingesetzten Nationalspieler seit 1908 auf nunmehr 990.

Nagelsmanns Mut zur Rotation: 21 Debütanten in knapp zwei Jahren

Seit seinem Amtsantritt im Herbst 2023 hat Bundestrainer Julian Nagelsmann konsequent auf neue Gesichter gesetzt. Ouédraogo ist bereits der 21. Spieler, dem er das Vertrauen schenkte. Namen wie Chris Führich, Deniz Undav oder Jamie Leweling stehen sinnbildlich für die Breite und Qualität, die Nagelsmann mittlerweile im Kader zur Verfügung hat. Besonders auffällig: Viele Debütanten stammen aus Klubs wie dem VfB Stuttgart oder der TSG Hoffenheim, die mit mutigem Fußball in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht haben.

Junge Wilde mit Perspektive: Zwischen Test und Turnierplanung

Die Debüts finden nicht nur in Testspielen statt, sondern auch in Pflichtspielen – ein klares Zeichen, dass Nagelsmann seine Neulinge ernsthaft ins System integrieren will. Die Entwicklung junger Spieler wie Maximilian Beier, Tom Bischof oder Nnamdi Collins wird aktiv gefördert, oft in Drucksituationen. So entsteht nicht nur ein breiterer Kader, sondern auch ein gesunder Konkurrenzkampf. Ziel ist es, vor der Weltmeisterschaft 2026 ein stabiles und eingespieltes Team mit hoher individueller Qualität zu formen.

Die Statistik zeigt – Nagelsmann will mehr als kurzfristige Erfolge

Die Liste der Debütanten unter Julian Nagelsmann liest sich wie ein Fahrplan in die Zukunft. Sie zeigt den klaren Willen zur Veränderung und zur nachhaltigen Kaderentwicklung. Spieler wie Ouédraogo setzen dabei nicht nur sportliche Akzente, sondern symbolisieren den Aufbruch in eine neue Ära der Nationalmannschaft.

Alle Debütanten unter Bundestrainer Nagelsmann