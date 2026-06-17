Fußball heute WM 2026 live MagentaTV – Wer überträgt Usbekistan gegen Kolumbien live im TV?

Den ersten Spieltag der WM 2026 Gruppe K beschließt ein Duell der Gegensätze: WM-Debütant Usbekistan trifft im legendären Aztekenstadion auf den hoch gehandelten Geheimfavoriten Kolumbien. Anstoß im Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City ist am Donnerstag, 18. Juni 2026 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Mexico City). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Usbekistan gegen Kolumbien, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Usbekistan gegen Kolumbien? Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 18. Juni

Heute stehen 4 WM-Spiele auf dem Programm: Tschechien gegen Südafrika (im ZDF); Ghana gegen Panama, Usbekistan gegen Kolumbien, Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Uzbekistan - - Kolumbien

Wer überträgt Usbekistan gegen Kolumbien im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Usbekistan gegen Kolumbien (WM 2026 Gruppe K, 1. Spieltag)

Usbekistan gegen Kolumbien (WM 2026 Gruppe K, 1. Spieltag) Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026 Anstoß? 04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Mexico City)

04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Mexico City) Wo? Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City

Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Usbekistan gegen Kolumbien gehört zu den 44 Spielen, die MagentaTV exklusiv zeigt. Wer die Partie live sehen will, kommt an MagentaTV also nicht vorbei: kein Free-TV, keine ARD-Mediathek, kein ZDF-Stream. Die MagentaTV-Übertragung läuft in der MagentaTV App, alle Spiele in UHD/4K, die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor dem Anpfiff um 04:00 Uhr.

So siehst du Usbekistan gegen Kolumbien live: Nur mit MagentaTV

Noch einmal ganz deutlich: Usbekistan gegen Kolumbien siehst du live nur mit MagentaTV. Die Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, dazu gibt es Vorberichte ab 90 Minuten vor Anpfiff und den täglichen Breakfast-Club. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar, alle WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

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Heißt für dieses Spiel: Rechtzeitig vor dem Anpfiff um 04:00 Uhr MagentaTV zur WM 2026 buchen, die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Usbekistan gegen Kolumbien bei MagentaTV?

Das WM-Spiel Usbekistan gegen Kolumbien kommentiert bei MagentaTV Markus Höhner. Die Moderation aus dem Studio München übernimmt Laura Hofmann. Die Übertragung startet um 03:20 Uhr, rund 40 Minuten vor dem Anstoß um 04:00 Uhr MESZ.

Usbekistan gegen Kolumbien: WM-Debütant trifft auf Lorenzos Cafeteros

Für Usbekistan ist allein die Teilnahme schon ein historischer Moment: Die Zentralasiaten stehen zum ersten Mal überhaupt bei einer Weltmeisterschaft. Geführt werden sie ausgerechnet von Italiens Weltmeister-Kapitän von 2006, Fabio Cannavaro, der dem Team als Nummer 50 der Welt defensive Stabilität verordnet hat.

Der Gegner hat ganz andere Ambitionen. Kolumbien reist als Nummer 13 der FIFA-Weltrangliste und als einer der Geheimfavoriten an. Trainer Néstor Lorenzo hat aus den Cafeteros eine spielstarke Einheit geformt, die in der Gruppe K mit Portugal und der DR Kongo unbedingt einen guten Start braucht. Im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt soll der erste Sieg her.

Das Stadion: Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City

Gespielt wird im Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Usbekistan gegen Kolumbien

Usbekistan: Cannavaros diszipliniertes WM-Neuland

Fabio Cannavaro setzt bei seinem WM-Debütanten auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel. Größter Star ist Stürmer Eldor Shomurodov, dazu kommt mit Innenverteidiger Abdukodir Khusanov ein international begehrtes Talent. Für Usbekistan zählt vor allem, mutig aufzutreten und die historische Premiere zu genießen.

Kolumbien: Lorenzos Cafeteros um James und Luis Díaz

Kolumbien hat einen der ausgewogensten Kader des Turniers. Spielmacher James Rodríguez dirigiert das Offensivspiel, auf den Flügeln sorgen Luis Díaz und der wuchtige Jhon Durán für Tempo und Tore. Diese Offensivpower macht die Cafeteros zu einem unangenehmen Gegner für jeden.

Wer ist Favorit?

Klar Kolumbien. Die Südamerikaner sind individuell und in der Breite deutlich stärker besetzt. Usbekistan kann nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung und große Laufbereitschaft dagegenhalten, für eine Überraschung müsste beim WM-Neuling alles zusammenpassen.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe K:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 DR Kongo U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Portugal U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Kolumbien > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uzbekistan > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Usbekistan und WM 2026 Kader von Kolumbien.

FAQ zur TV-Übertragung Usbekistan gegen Kolumbien

Wer überträgt Usbekistan gegen Kolumbien bei der WM 2026?

Usbekistan gegen Kolumbien läuft exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live, 44 davon exklusiv.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Usbekistan gegen Kolumbien?

Anstoß ist am Donnerstag, 18. Juni 2026 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Mexico City) im Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City.

Läuft Usbekistan gegen Kolumbien im Free-TV?

Nein. Die Partie gehört zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Im Free-TV gibt es anschließend Zusammenfassungen, zum Beispiel im ZDF-Highlightplayer.