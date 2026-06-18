Fußball heute WM live im TV – Wer überträgt Tschechien gegen Südafrika live im TV? ARD, ZDF oder MagentaTV!

Fußball heute an 18.6.bei der WM 2026: Am 2. Spieltag der Gruppe A treffen Tschechien und Südafrika aufeinander, und für beide ist es bereits ein Endspiel. Tschechien verlor zum Auftakt 1:2 gegen Südkorea, Südafrika unterlag Gastgeber Mexiko mit 0:2. Beide stehen mit null Punkten da, der Verlierer dieses Kellerduells ist so gut wie ausgeschieden. Wer überträgt Tschechien gegen Südafrika live im TV, wo läuft die Übertragung und wo kann man das Spiel sehen?

Die Partie zeigt das ZDF frei empfangbar, dazu gibt es einen kostenlosen Livestream. Anstoß im Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia ist am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Atlanta). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Tschechien gegen Südafrika, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Tschechien gegen Südafrika? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 18. Juni

Heute stehen 4 WM-Spiele auf dem Programm: Tschechien gegen Südafrika (im ZDF); Ghana gegen Panama, Usbekistan gegen Kolumbien, Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Ghana 0.03 xG 0.13 1 0 Panama Weltmeisterschaften Uzbekistan 1.14 xG 1.61 1 3 Kolumbien Weltmeisterschaften Tschechien - - Südafrika Weltmeisterschaften Schweiz - - Bosnien & Herzegovina

Wer überträgt Tschechien gegen Südafrika im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Tschechien gegen Südafrika (WM 2026 Gruppe A, 2. Spieltag)

Tschechien gegen Südafrika (WM 2026 Gruppe A, 2. Spieltag) Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026 Anstoß? 18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Atlanta)

18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Atlanta) Wo? Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia

Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia Wer überträgt? ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Free-TV? Ja, im ZDF

Ja, im ZDF Livestream? Kostenlos im zdf-streaming-portal und auf sportstudio.de

Das ZDF zeigt Tschechien gegen Südafrika live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

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Tschechien gegen Südafrika Übertragung: TV, Livestream und Free-TV im Überblick

Wo läuft Tschechien gegen Südafrika und wo kann man das Spiel sehen? Die Tschechien gegen Südafrika Übertragung zeigt ZDF live im Free-TV, dazu gibt es den kostenlosen Livestream kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Wer zeigt Tschechien gegen Südafrika, wer überträgt die Partie und wo kann man Südafrika gegen Tschechien im TV schauen? Die Antwort lautet ZDF, zusätzlich ist das Spiel wie alle 104 WM-Partien im Livestream bei MagentaTV in UHD/4K zu sehen.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Tschechien gegen Südafrika im ZDF?

Das ZDF überträgt aus dem WM-Studio im Berliner Zollernhof: Durch die ZDF-Sendung führen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein (im Wechsel, WM-Studio im Berliner Zollernhof). Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.

Als ZDF-Experten sind Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich im Einsatz, Schiedsrichter-Fragen klärt im ZDF Thorsten Kinhöfer. Alle 30 ZDF-Spiele laufen mit Live-Untertiteln und Audiodeskription; Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele gibt es im ZDF-Highlightplayer.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Tschechien gegen Südafrika läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Tschechien gegen Südafrika: Kellerduell ohne Wenn und Aber

Nach den Auftaktniederlagen geht es für beide Teams um alles. Tschechien steht nach dem Fehlstart mit dem Rücken zur Wand, Trainer Miroslav Koubek fordert klar die ersten drei Punkte. Im Fokus steht Leverkusens Stürmer Patrik Schick: Beim 1:2 gegen Südkorea kam er in 63 Minuten auf nur elf Ballkontakte und gab keinen einzigen Torschuss ab, das muss gegen Südafrika deutlich besser werden. In der Tabelle der Gruppe A stehen Tschechien und Südafrika mit null Punkten ganz unten, während Mexiko und Südkorea bereits sechs Zähler haben.

Ein möglicher Vorteil für die Tschechen: Bei Südafrika fehlen mit Yaya Sithole und Themba Zwane gleich zwei Spieler gesperrt, beide sahen im wilden Eröffnungsspiel gegen Mexiko die Rote Karte. Gespielt wird im Atlanta Stadium, das ein schließbares Dach besitzt und damit faire Bedingungen garantiert. Wer zeigt Tschechien gegen Südafrika und wo wird das Spiel übertragen? Die Antwort lautet ZDF, im Free-TV und im Livestream.

Das Stadion: Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia

Gespielt wird im Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Tschechien gegen Südafrika

Tschechien: Koubek sucht das Tor-Rezept für Schick

Trainer Miroslav Koubek steht mit Tschechien (FIFA-Platz 40) nach dem Fehlstart unter Druck und fordert klar den Sieg. Alles dreht sich um Topstürmer Patrik Schick: Der 1,91 Meter große Leverkusener war in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 16 Treffern viertbester Torschütze, blieb gegen Südkorea aber bei elf Ballkontakten und ohne einen einzigen Torschuss. Tschechien kam insgesamt auf nur sieben Abschlüsse, die Mitspieler müssen Schick endlich in seine Strafraumpositionen bringen. Im Zentrum dirigiert Tomáš Souček.

Südafrika: Broos muss zwei Gesperrte ersetzen

Südafrika (FIFA-Platz 60) wird vom erfahrenen belgischen Trainer Hugo Broos betreut. Bitter: Mit Yaya Sithole und Themba Zwane fehlen nach ihren Roten Karten aus dem Mexiko-Spiel zwei wichtige Kräfte gesperrt. Die Hoffnungen ruhen damit noch stärker auf Burnley-Stürmer Lyle Foster und dem kreativen Percy Tau.

Wer ist Favorit? Tschechien ist gegen das zuvor 0:2 gegen Mexiko unterlegene und nun ersatzgeschwächte Südafrika favorisiert, muss aber endlich den Weg zum Tor finden. Erstmals seit 1990 will Tschechien wieder in die K.o.-Runde einer WM.

WM 2026 Tabelle der Gruppe A

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe A:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Mexiko S > 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Südkorea S > 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Südafrika N > 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Tschechien N > 1 0 0 1 1 2 -1 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Tschechien und WM 2026 Kader von Südafrika.

FAQ zur TV-Übertragung Tschechien gegen Südafrika

Wer überträgt Tschechien gegen Südafrika bei der WM 2026?

Tschechien gegen Südafrika läuft live und kostenlos im ZDF sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Tschechien gegen Südafrika?

Anstoß ist am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Atlanta) im Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia.

Läuft Tschechien gegen Südafrika im Free-TV?

Ja, das Spiel ist im ZDF frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.