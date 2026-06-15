Fußball heute WM ARD live im TV: Wer überträgt Spanien gegen Kap Verde live im TV?

David gegen Goliath zum Auftakt der WM 2026 Gruppe H: Der Europameister trifft auf einen WM-Debütanten, der seinen größten Tag im Fußball erlebt. Anstoß im Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia ist am Montag, 15. Juni 2026 um 18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Atlanta). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Spanien gegen Kap Verde, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Spanien gegen Kap Verde? Das Spiel läuft live und kostenlos in der ARD, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 15. Juni

Heute stehen 4 WM-Spiele auf dem Programm: Elfenbeinküste gegen Ecuador, Belgien gegen Ägypten, Spanien gegen Kap Verde (in der ARD); Schweden gegen Tunesien (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Spanien - - Kap Verden

Wer überträgt Spanien gegen Kap Verde im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Spanien gegen Kap Verde (WM 2026 Gruppe H, 1. Spieltag)

Spanien gegen Kap Verde (WM 2026 Gruppe H, 1. Spieltag) Wann? Montag, 15. Juni 2026

Montag, 15. Juni 2026 Anstoß? 18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Atlanta)

18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Atlanta) Wo? Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia

Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia Wer überträgt? ARD und MagentaTV

ARD und MagentaTV Free-TV? Ja, in der ARD

Ja, in der ARD Livestream? Kostenlos in der ard mediathek und auf sportschau.de

Die ARD zeigt Spanien gegen Kap Verde live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Spanien gegen Kap Verde in der ARD?

Die ARD setzt bei ihren WM-Übertragungen auf ein eingespieltes Team: Durch die ARD-Sendung führen Esther Sedlaczek (im Stadion) sowie Lea Wagner und Malte Völz (Studio). Zum ARD-Kommentatoren-Team gehören Tom Bartels, Bernd Schmelzer, Christina Graf, Philipp Sohmer, Stephanie Baczyk.

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Als ARD-Experten analysieren Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Robin Gosens die Spiele, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet in der ARD Lutz Wagner ein. Alex Schlüter meldet sich für die Sportschau direkt aus dem DFB-Quartier.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Spanien gegen Kap Verde läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Spanien gegen Kap Verde: Der Europameister empfängt den WM-Neuling

Größer könnte das Gefälle kaum sein: Spanien, amtierender Europameister und die Nummer 2 der FIFA-Weltrangliste, eröffnet seine WM gegen Kap Verde, die Nummer 69. Der Inselstaat vor der Westküste Afrikas steht zum allerersten Mal bei einer Weltmeisterschaft und hat sich diesen Traum als Sieger seiner CAF-Qualifikationsgruppe verdient, vor Schwergewicht Kamerun.

Für Spanien ist die Partie der Start in eine Mission: Nach dem EM-Triumph 2024 soll nun der zweite WM-Titel nach 2010 her. Die Erinnerung an den letzten WM-Auftakt macht Lust auf mehr, 2022 fegte die Selección Costa Rica mit 7:0 vom Platz. In der Gruppe H warten danach Saudi-Arabien und Uruguay.

Das Stadion: Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia

Gespielt wird im Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Spanien gegen Kap Verde

Spanien: De la Fuentes goldene Generation um Lamine Yamal

Trainer Luis de la Fuente stellt den jüngsten Kader der Gruppe (26,2 Jahre) und trotzdem einen der besten der Welt. Superstar ist Lamine Yamal, mit 18 Jahren bereits einer der wertvollsten Fußballer überhaupt, dazu kommen Nico Williams, Pedri, Rodri und Dani Olmo. Auch Mikel Oyarzabal, der bei den Buchmachern zu den Topkandidaten auf den WM-Torschützenkönig zählt, will gleich zum Auftakt treffen.

Kap Verde: Bubistas Außenseiter mit dem ältesten Torwart der Gruppe

Trainer Bubista führt den ältesten Kader der Gruppe (29,2 Jahre) zur historischen ersten WM-Teilnahme. Viele Spieler sind in Portugal ausgebildet, darunter Stürmer Jovane Cabral. Im Tor steht mit dem 40-jährigen Vozinha der älteste Spieler der gesamten Gruppe H.

Wer ist Favorit?

Spanien, so klar wie bei kaum einem anderen Spiel dieser WM: 67 Plätze trennen die Teams in der Weltrangliste, es ist eines der größten Gefälle des gesamten Turniers. Für Kap Verde zählt vor allem das Erlebnis, alles andere wäre eine Weltsensation.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe H:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Kap Verden > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Saudi Arabien > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Spanien > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Spanien und WM 2026 Kader von Kap Verde.

FAQ zur TV-Übertragung Spanien gegen Kap Verde

Wer überträgt Spanien gegen Kap Verde bei der WM 2026?

Spanien gegen Kap Verde läuft live und kostenlos in der ARD sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Spanien gegen Kap Verde?

Anstoß ist am Montag, 15. Juni 2026 um 18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Atlanta) im Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia.

Läuft Spanien gegen Kap Verde im Free-TV?

Ja, das Spiel ist in der ARD frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.

Liveticker Spanien gegen Kap Verde